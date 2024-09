Povratnice otkrile taktiku zavođenja: 'Planiram ga napiti, najesti i onda osvojiti'

U ponedjeljak, 9. rujna od 21.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće nova, 17. sezona omiljene "Ljubav je na selu" pod voditeljskom palicom Anite Martinović. Show ćete moći pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Farmeri s nestrpljenjem čekaju doznati koliko su pisama dobili i tko im stiže na prve spojeve, a osim kandidatkinja kojima je ovo prvo iskustvo pred kamerama, tu su i uvijek osebujne ''povratnice'' bez kojih omiljeni show ne bi bio ono što jest.

'Na sve ili ništa'

Svakim svojim ponovnim dolaskom simpatične dame potvrđuju da od ljubavi ne misle odustati, a njihove izjave i pogledi na život zabavljaju mnogobrojne gledatelje.

Tako će biti i ovaj put jer koferi su spakirani, a ljubavne taktike razrađene. Baš svaka od njih vidi se na imanju svoga farmera!

Između ostalog, tu su legendarna Nevenka Bekavac, dance zvijezda Nikita Ivošević, Vesna Vuković, Milena Lutz, Amra Ahmetović, Brankica Kobasić...

Foto: RTL

„Treba mi muška ruka u kući“, kratko opisuje svoj razlog prijave još jedna povratnica, Antonija Kasalo iz Podstrane koja je prošle godine bila na Brankovom imanju, a sada opet traži farmera.

Foto: RTL

„Ja njega planiram napiti, najesti i onda ga osvojiti“, dodaje i simpatična 70-godišnja Blanka Hlapčić, koja je u 16. sezoni boravila na farmi Stjepana Runtasa skupa s Bahrom Zahirović, no ničeg više od prijateljstva nije bilo.

Foto: RTL

„Idemo na sve ili ništa!“ kratko dodaje i Nikita Ivošević koja je gledatelje zabavljala u 14. sezoni showa, kad je bila na farmi Damira Topleka. Od novog farmera očekuje da je džentlmen, muževan, ljubazan, topao, iskren i da je tretira kao kraljicu.

Foto: RTL

Što će u ovoj sezoni promijeniti?

Tu je i 27-godišnja Zagrepčanka Ilona Kondić, koja se u show vraća nakon čak osam godina! Naime, u šestoj sezoni showa, tada kao 18-godišnjakinja, Ilona je pokušala očarati farmera Gorana Špehara. Iako su se povezali već na prvom susretu, a odabrana je i za odlazak na njegovu farmu, no među njima se nisu razvile ljubavne iskrice.

„Vjerujem da bi mu jedna vrckava curica kao ja dobro došla da ga malo pokrene“, opisuje svoju osobnost Ilona te smatra da će se savršeno uklopiti s mirnijim i staloženijim farmerom za kojeg se prijavila.

Foto: RTL

Neki su spremni i na ljubavne igrice pa će tako njihov farmer od samog početka za njima morati – tragati!

„Pored nekih par riječi, stavila sam još nešto u to pismo i po mirisu toga nečega što je u pismu, trebat će me naći. Nadam se da će me namirisati“, naumila je Milena Lutz koja će na snimanje potegnuti čak iz Stuttgarta, gdje živi već više od 30 godina.

Foto: RTL

Britka na jeziku, sarkastična i svoja, farmeru Anti Munitiću u prošloj je sezoni od prve je sekunde dala do znanja da ga planira osvojiti, često ga ostavljajući bez teksta, a u jednoj epizodi čak je odjenula i vjenčanicu. No iako je dala sve od sebe, on je na kraju na romantično putovanje ipak odveo Klaru Perko. Od pronalaska srodne duše ne misli odustati, već i dalje, kako i sama kaže, traži!

„Mogu jedino kazati da ću ove godine promijeniti taktiku, neću biti tako napadna“, obećaje.

A kako će izgledati prvi susreti farmera i njihovih dama i hoće li svoje taktike iz riječi uspjeti pretočiti u djelo, gledatelji će doznati već od ponedjeljka u 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

