U idiličnom seoskom ambijentu, baš kako priliči nazivu najdugovječnijeg reality showa u Hrvata, nove su kandidatkinje konačno upoznale farmere 16. sezone 'Ljubav je na selu'.

Vrijedna i dobro uigrana ekipa omiljene 'Ljubav je na selu' ovih dana ima pune ruke posla jer započelo je snimanje nove, 16. sezone, a prava ljubav ponovno će se tražiti po gradovima i selima diljem Lijepe Naše.

Početku snimanja, radnoj atmosferi i druženju na setu raduje se i voditeljica Anita Martinović kojoj je ovo već četvrta sezona koju vodi, a uzbuđenje ne krije.

''Moram iskreno priznati da baš uživam na setu. Iz sezone u sezonu sam sve opuštenija, no i dalje se dogode trenuci kad me 'opere' trema. Kažu da je to u našem poslu dobar znak, da to znači da nam je i dalje jako stalo da sve bude odlično! Atmosfera je zbilja sjajna, svi lijepo surađujemo i družimo se, a najdraži trenutak sa snimanja mi je uvijek onaj kada se već u prvim danima dogode neke simpatije koje bi mogle prerasti i u ljubav'', otkriva razdragano.

Iz svih dijelova Hrvatske na snimanje su stigle i osebujne kandidatkinje koje su pisale farmerima u želji da ih što bolje upoznaju i dobiju ih priliku osvojiti. Anita je već pružila dozu ohrabrenja uzbuđenim farmerima, dočekala njihove dame, odabrala zlatne djevojke i svjedočila njihovim prvim susretima i spojevima.

Iako još uvijek ne smije ispričati sve pikanterije i tajne sa seta, Anita obećaje da ni ova sezona nikako neće razočarati gledatelje, a dokaz tomu je, kako priznaje, činjenica da su je već prvi dani na setu potpuno izuli iz cipela!

''Baš kad pomislim da će ova sezona možda biti mirnija, dogodi se sve suprotno! Bilo je burno već na prvim upoznavanjima, bilo je tu smijeha, svađa, emocija, suza... Vidjet ćete, uostalom, i sami! Ne mogu vam previše otkrivati, ali reći ću vam samo da publika neće biti razočarana te da nam se vraća jedno jako dobro znano lice 'Ljubav je na selu'.''

A da je omiljena emisija mnoge kandidatkinje i farmere već uistinu i usrećila, dokaz su impresivne brojke nakon emitiranih 15 sezona - 19 brakova i veza te čak 21 dijete bivših farmera. Nakon ove sjajne ljubavne računice rijetko tko sumnja da će i ova sezona rasplamsati barem jednu novu romansu.

''Ne da već ima iskrica nego su se kod nekih dogodili i požari! Vatreni su neki naši farmeri, ali bogme ni cure se nisu dale. Lako je moguće da i ovaj put čujemo svadbena zvona! A tek je početak!'' zaključuje optimistično Anita.

A tko je sve pisao farmerima i kako će izgledati nove ljubavne avanture na imanjima, gledatelji će doznati u 16. sezoni popularnog showa 'Ljubav je na selu'.