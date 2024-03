Atraktivni Slavonac Jovan Karapandža sudjelovao je u nezaboravnoj desetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', a svi će ga pamtiti po aferi sa šest godina starijom Paulinom Tomičić. Vruće scene njih dvoje u bazenu, a kasnije i u apartmanu, još su uvijek jedni od najupamćenijih kadrova u povijesti 'Ljubav je na selu', koja traži farmere i farmerice za snimanje 17. sezone.

Jovan na kraju Paulinu nije vodio na svoju farmu u Mlaku Antinsku, no unatoč tome, tamo je bilo itekako veselo, pogotovo kada se na bogatom imanju pojavila Ružica, i to na biciklu, te napravila pomutnju. Naime, ona se već neko vrijeme dopisivala s neozbiljnim Jovanom koji je istovremeno tražio ljubav, a i zabavu, drugdje. No, nitko mu to sve nije zamjerio - bio je mlad i slobodan, a gledatelji su uživali u njegovoj iskrenosti.

Jovan je sada nešto stariji, ali jednako zgodan kao i u toj desetoj sezoni, a takav je odmalena, ako je suditi po fotografiji koju je objavio na Facebooku.

"Lijepi mali dečkić, a i veliki isto lijep i zgodan", "Šećer bio, šećer ostao", "Premedeni", neki su od komentara Jovanovih pratitelja.

Jovan je, koliko je poznato, još uvijek solo i traži onu pravu, a ako i vi tražite nekoga s kim ćete se navečer stisnuti, javite se jer 'Ljubav je na selu' traži farmere i farmerice.

Svi oni koji su spremni za ovu avanturu života mogu se prijaviti na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili na broj telefona 060 501 556 (0,46 EUR/min – fiksna mreža; 0,63 EUR/min – mobilna mreža) već sada.