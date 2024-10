Neočekivani preokret nakon dolaska dama: 'Sve je bilo spremno, ali planovi su se promijenili'

Nakon što su odradili prve spojeve, zajedno se zabavljali na tulumima, međusobno se upoznali, a neki već priznali da su se zaljubili, vrijeme je da farmeri svoje odabranice dočekaju na imanjima i pokažu im gdje žive – večeras od 20.15 sati na RTL-u.

Prvi će to učiniti Ilija, Toni, Darko i Ivo. Iako uzbuđeni i nervozni, za svoje će dame pripremiti domaće specijalitete, šampanjac i cvijeće, odmah ih pokušati osvojiti vožnjom na traktoru, ali i bazenom u dvorištu kuće. Uzbuđene će biti i dame koje stižu, a svaka od njih ispričat će svoju životnu priču i detalje o prošlim ljubavnim iskustvima, ali i otkriti što žele u budućnosti.

Mirjana je samouvjerena

I dok će neke kazati kako su sigurne da će biti odabrane, druge će priznati da moraju još bolje upoznati svoje farmere i procijeniti njihov karakter.

"Ilija, puno sreće... Želim ti da izabereš najbolju, najbolja sam ja“, samouvjerena će biti Mirjana, dok će Ruža doći vrlo oprezno i svojim izjavama zabrinuti farmera: "Znam da će me favorizirati, ali ja ću to pokušati na sve načine izbjeći. Zvao me i po deset puta, ja mu se nisam javljala.“

Foto: RTL Ljubav je na selu - Ruža

"Očekujem 80% da bi se moglo nešto dogoditi", otkrit će i Brankica koja putuje Darku.

Milena, koja se s farmerom Ivom i svađala i mirila, a on je priznao da je se pomalo boji, u svom će stilu opisati dolazak: "On je više pužić pod kućicom, a ja mačka koja prede oko njega. Kockam, tu sam na ruletu."

Foto: RTL Ljubav je na selu - Darkove dame

Jedan će farmer ostati osupnut kad ugleda količinu kofera svojih dama pa se zapitati jesu li došle na modnu reviju, a drugi će svoje djevojke šokirati neočekivanom izjavom: "Bio sam spreman, ali došlo je do naglih nekih zaokreta i promjena vezanih uz boravak ovdje!"

Što se uistinu dogodilo i kako su izgledali dolasci dama, pokazat će nova epizoda ''Ljubav je na selu'', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

