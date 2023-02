Popularna 'Ljubav je na selu' s godinama se prometnula u najdugovječniji i najicitiraniji reality show koji se emitira na nekom hrvatskom televizijskom kanalu, svaka nova sezona ruši rekorde gledanosti, a društvene mreže jednostavno gore od lajkova i komentara.

Više gotovo pa i ne postoji mjesto u Hrvatskoj koje ekipa emisije nije posjetila, a prijeđene kilometre odavno su prestali brojati. U emisijama se feštalo, svađalo, ljubilo, zabavljalo i prosilo, gledatelji su imali priliku upoznati hrvatske prirodne, kulturne i gastronomske posebnosti, različite seoske poslove i tradicionalne glazbene instrumente. Uz to, 'Ljubav je na selu' u 11. je sezoni prešla granice Lijepe Naše, a ljubav su tada tražili farmeri i farmerice na čak četiri kontinenta i u pet različitih zemalja – Kanadi, Ekvadoru, Čileu, Australiji i Njemačkoj.

Prepoznatljivi kandidati

U prethodnih 14 sezona show je iznjedrio pregršt prepoznatljivih kandidata čije su izjave i ljubavne priče i danas naveliko poznate, od neponovljive Bahre Zahirović, apsolutne rekorderke Ines Petrić, koja je pred kamerama ljubav tražila čak šest puta, i osebujne Vite Maslačak, pa sve do nezaboravnih Žige i Nevenke ili, pak, Antonije i Srećka koji danas svoj ljubavni san žive u dalekoj Australiji.

A iako cijela ekipa koja stoji iza omiljenog showa sa sobom nosi bezbroj uspomena i seoskih dogodovština, ono najvrednije, zbog čega im je nakon svake nove sezone osmijeh malo širi, a srce veće, na koncu je uvijek ljubavna računica – ukupno 18 sklopljenih brakova i čak 20-ero djece bivših farmera!

''Kad smo počinjali s emisijom prije 15 sezona, iskreno, nisam mogla ni sanjati da ćemo dogurati do ovako velike brojke. Dalo se naslutiti da imamo u rukama projekt koji će biti drag našim gledateljima, ali ne i da ćemo godinu za godinom obarati sve rekorde gledanosti'', s ponosom kaže producentica showa Marija-Jelena Zen.

Jubilarna sezona

I u 15. sezoni 11 novih farmera stiže iz svih krajeva Hrvatske, a na ljubavnoj karti koju će ekipa 'Ljubav je na selu' ove sezone proputovati naći će se mjesta poput Žminja, Gvozda, Šibenika, Vele Luke, Sunje ili, pak, Šandrovca.

Kroz ljubavnu potragu, romantične iskrice, pustolovine na farmama, ali i uvijek teška izbacivanja, farmere će ponovno voditi voditeljica Anita Martinović, koja ne krije uzbuđenje i sreću zbog nove sezone.

''Ova naša zlatna, jubilarna sezona, očekivano, kao i sve one prije nje, donosi nam puno zapleta, dramatičnih obrata, veselih i onih malo manje veselih trenutaka, a naravno, najviše smijeha, veselja i ljubavi! Naši farmeri su i ove godine svi odreda jako zanimljivi, prepuni simpatičnih priča i životnog iskustva, a takvi će biti i događaji na njihovim farmama! Ne smijem vam puno otkrivati, samo ću reći kako jedva čekam da počnemo! Ne propustite novu sezonu jer očekuju nas nove seoske avanture!'' ističe Anita.

Stižu i povratnici

I dok je ona pomalo tajnovita, producentica Zen gledateljima je ipak odlučila otkriti poneku tajnu sa seta kako bi iščekivanje do novih epizoda bilo što lakše.

''Kao i svake sezone do sada, opet imamo povratnike i povratnice. To ne čudi jer je i našim kandidatima emisija omiljena kao i gledateljima. No imamo i puno novih, 'vatrenih' djevojaka. Zašto kažem 'vatrenih', to će gledatelji otkrivati već od početka. Ove sezone vodit će se prave borbe za naše farmere, a na kraju se, otkrit ću, opet rodila ljubav. Pokušajte pogoditi kod kojeg farmera, sigurna sam da ćete se prevariti'', zaključuje Zen.

A koji će farmeri krenuti u svoju ljubavnu pustolovinu, kakve ih sve dogodovštine čekaju na njihovim farmama i kome će se konačno osmijehnuti prava ljubav, gledatelji će doznati uskoro, u jubilarnoj, 15. sezoni omiljene 'Ljubav je na selu', samo na RTL-u!