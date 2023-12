Miroslav Dekalić ljubavnu sreću pronašao je s Gabrijelom Jurajom zahvaljujući popularnom showu "Ljubav je na selu", kojeg možete gledati na platformi Voyo i to bez reklama.

On je za RTL.hr otkrio neke detalje iz veze s Gabrijelom, osvrnuo se na njenu šalu da zarukama na društvenim mrežama, a progovorio je i o nekim događajima s velikog finala "Ljubavi na selu".

Gabrijela je za RTL.hr svojevremeno otkrila da se se preselila kod Miroslava u mjesto pokraj Bjelovara, a on je otkrio da bi je zaista mogao zaprositi uskoro. "Ma dobro, to je bila šala. Gabi je posudila prsten od Ksenije. Vjerojatno će doći i to, moglo bi uskoro", komentirao je lažnu prosidbu.

"Dobro smo se upoznali, a u dogledno vrijeme ću je iznenaditi. Priredit ću joj nezaboravno iznenađenje da pamti cijeli život. Svakako ću i potražiti savjet ljudi koji je najbolje poznaju", dodao je i otkrio da planiraju i prinovu u budućnosti. "Daj bože da bude prinova. Radit ćemo na tome".

Miroslav tvrdi da, bez obzira što joj on želi financijski pomoći, Gabrijela želi zaraditi svoju plaću.

'Zaboravio sam da postoji ikakva razlika u godinama'

Kaže kako se odlično slažu od početka, a i sada kada žive zajedno. "Našla je posao u mom kraju. Financijski sam joj ja uvijek spreman pomoći, ali ona hoće zaraditi svoju plaću i biti neovisna. Poklopili su joj se posao i autoškola. Rekao sam joj da ide polako zbog njenih problema s nogom", istaknuo je.

Miroslav je otkrio da ga više ne smeta razlika u godinama između njega i Gabrijele te da je njegova obitelj sretna zbog njih dvoje, a posebno njegova majka. "Promijenio sam mišljenje o godinama. To je samo broj. Zaboravio sam da postoji ikakva razlika u godinama", kazao je.

Miroslav je potom prokomentirao okupljanje i veliko finale "Ljubavi selu". "Bilo mi je zanimljivo i turbulentno. Uživao sam u druženju s Mijom i Brankicom. Gabi i ja smo ih zezali da će nam biti vjenčani kumovi. Jedva sam ih čekao upoznati", rekao je.

Njega baš i nije pogodilo to što je farmer Ivan Detković zvao Gabrijelu dok su bili na romantičnom putovanju. "Zezao sam da je zove bivši dečko. Nije mu uspjelo napraviti nikakvu svađu između nas. Znao sam sve o događanjima na njegovoj farmi. Ne zamjeram mu ništa. Ostali smo u dobrim odnosima. Ne ostaju nikakvi repovi iza nas. Gabrijela i ja smo pričali sve u četiri oka. Imamo novi život, okrenuli smo novu stranicu", otkrio je, pa je prokomentirao događaj kad je Vesna na okupljanju opomenula Gabrijelu.

"Samo sam pozdravio Vesnu. Nisam ulazio u razgovor. Rekao sam i Gabrijeli da nema što s njom ići u konflikt. Ona je dokazala kakva je na zabavi kad je spavala s Ivanom, ali nije dobila Ivana ni ništa. Bolje da se Gabrijela maknula od toga."

