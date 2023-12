Mijo Bošnjak nije pronašao sretan kraj s Brankom, a za RTL.hr komentirao je cijelu situaciju i priznao da je bio nestašan te je istaknuo da mu je i dalje Brankica draga.

"Sve je krenulo lijepo i svidjela mi se Branka, ali dogodilo se nešto sa strane i prije nego li je ovo sve počelo i malo sam popustio i zeznuo sam se", ispričao je farmer.

Je li ti žao sada?

Pa ne znam što bih rekao, je li mi žao ili nije. Jako me pogodilo, bio sam jako razočaran i jako ljut i tužan. Ne znam, nije trebala to tako baš izvesti, mogli smo i nekako drukčije riješiti. Ja sam predložio da idemo dalje, da vidimo do kuda možemo ići i hoće li biti prijateljstvo ili ne. Ali ona to nije htjela. Krenula je nekako ružno pa je ružno i završilo. Jednostavno me je izbacila iz takta. Tada sam pukao za ručkom i jednostavno više nisam mogao. Rekla mi je da lažem, a ja ne lažem. Ja sam rekao odmah što je bilo. Ta me je cura pratila dvije godine na društvenim mrežama, pisala mi, lajkala i komentirala na društvenim mrežama, a ja sam mislio da je premlada za mene. Na kraju me pozvala da dođem na bazene da je upoznam i tako smo se upoznali. Bila je zezancija i na kraju sam zeznuo samog sebe.

Je li vaša veza ozbiljna?

Ta djevojka je isto jako draga osoba i nisam htio nikoga povrijediti. Nisam znao ni na čemu sam s Brankom. Sve je to prekratko da bi se čovjek odlučio na nešto. To samo može biti jedan lijep početak.

Kakav je tvoj odnos s Brankom?

Branka je zamjerila i kaže da možemo biti samo prijatelji. Ali draga mi je i dalje. Ja kad je vidim, moram je zagrliti i poljubiti, ali više se ne da ljubiti. Ona je stvarno draga osoba.

Što tvoji prijatelji i obitelj misle o Branki?

Moji svi navijaju za Branku. Oni su se svi jako uživjeli i govorili: 'Branka ti je najbolja'. I stalno su mi govorili da si ostavim Branku, a ja si mislim, gledajte do kraja pa ćete vidjeti što je bilo. Branka mi se činila u jednom trenutku da me stvarno želi, a u drugom trenutku mi se čini da nije sigurna želi li išta ili ne. Tako da sam se stalno dvoumio. Ali nisam očekivao da će tako završiti na ručku, bilo mi je stvarno teško.

Što bi poručio svima koji razmišljaju o prijavi u 'Ljubav je na selu'?

Zanimljivo je. Neka probaju, nek se jave. Meni je lijepo iskustvo. Moglo je biti bolje, ali eto, malo sam nestašan, neozbiljan.

