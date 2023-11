Mijo je Brankicu poveo na romantični ručak, a ona je nazdravila za njihovo druženje i prijateljstvo, no još mu je jednom predbacila kako misli da nije posve iskren prema njoj i njihovom odnosu.

''Rekao sam, da si malo mlađa… Jer bih želio imati još jednog sina'', kazao je Mijo, dodavši da Brankica stalno potencira neke nesporazume, ''Bit ćemo prijatelji i OK. Ako ti je to bila namjera i želja… Uspjela si''.

''Tražim da se ponašaš kao muškarac od 58 godina, a ne kao balavac. Gospodična mi se javila'', kazala je Brankica kako je vidjela slike Mije s drugom, ''I ti si rekao da si u vezi''.

''Nisam rekao, ne želim se svađati ni s kim'', poručio joj je. ''Jesi li rekao da želiš dijete s njom? Jesi li rekao da dolazi vikendom?'', napadala ga je Brankica.

''Rekao sam da ta mala postoji, da se zagrijala… Razlika je u godinama'', kazao je, ''Mislio sam da je Brankica starija, iskusnija, ali očito smo različiti karakteri''. ''Isprovocirala si me, imaš prijatelja i to je to'', poručio joj je.

A unatoč brojnim odbijanjima, Branko i dalje pokušava osvojiti Smilju: ''Moje srce i sad samo kuca za nju''. Smilja mu je, pak, zamjerila što gleda i komentira druge žene dok su skupa, a farmer u tome nije vidio ništa sporno.

Na Mljetu Gabrijela i Miroslav sve se više zbližavaju, a dan su iskoristili za vožnju brodićem i razgledavanje.

''Malo kao da osjećam leptiriće u trbuhu'', priznao je Miroslav, a Gabi je kazala kako ju je iznenadilo koliko su bliski, ''Sad vidim da je još bolji nego što sam mislila''.

''Naravno da želimo i više od ovoga što sad imamo'', poručio je farmer.

Irena i Rade stigli su do kraja svog romantičnog putovanja.

''Ovo naše ljubavno putovanje jer ispalo prijateljsko i tako će i biti. Drago mi je da si baš ti bila sa mnom'', poručio joj je.

Romantični Jožef Azru je iznenadio večerom uz zalazak sunca: ''Azra je moje sunce koje nikad ne zalazi''.

''Ti si se promijenio na bolje u mojim očima, znaš ženi ugoditi'', kazala mu je. ''Mora se otvoriti ako želi biti sa mnom'', Jožef je bio uvjeren kako vidi da je Azra dosta povučena.

Farmer joj je priznao kako je spreman čak i preseliti k njoj, a ona je ona je bila malo nepovjerljiva. ''Mislim da smo nas dvoje savršen par'', zaključio je.

I Ivan se na Šolti i dalje trudi ugoditi Samanti, no to mu teško polazi za rukom.

''Ne znam, ne bih te htjela povrijediti, ali nemamo baš neke zajedničke poveznice'', kazala je, ''Upoznala sam nekoga van ove emisije… Voljela bih da ja i ti ostanemo prijatelji''.

Stjepan i Ranka posjetili su lunapark, no farmer je bio razočaran što njegova dama nije raspoložena za zabavu.

Ante je u Beogradu Klaru oduševio romantičnom večerom, a odjenula je i posebnu crnu haljinu. Farmer ju je još jednom upitao je li joj u redu da ostanu samo prijatelji.

''Da on meni kaže da sam ja loša partija, to moj ego ne može podnijeti'', poručila je Klara, misleći da vrijedi puno više, ''Bit će ćeš ljut na sebe. Meni se uvijek svi vrate''.

Jožef je Azri poručio kako je spreman za ozbiljnu vezu, a ona je odlučila provjeriti koliko je dobro situiran.

''Zanima me od čega ćemo živjeti?'' poručila mu je.

''Malo sumnjam da nije baš potpuno stigla zbog ljubavi, nego zbog novca. Ako je tako, ja ću ozbiljno razmisliti kako dalje'', kazao je Jožef, ali joj ipak rekao da je poziva da dođe živjeti k njemu.

Mijo i Brankica nastavili su s prepirkom. ''Sad ćeš još reći da sam ljubomorna, da sam zaljubljena u tebe? Samo ne želim da me netko pravi budalom'', kazala je Brankica.

''Bio sam maksimalno strpljiv. Ima možda neke frustracije iz prošlosti…'', kazao je farmer., ''Puno sam tolerantniji, smireniji. Dao sam sve od sebe da je upoznam''.

Ante je Klaru idući dan poveo na karting kako bi se barem malo iskupio za svoje riječi: ''Htio sam da pobijedi i da bude barem u nečemu zadovoljna!''

