Mijo Bošnjak, kandidat iz 16. sezone showa 'Ljubav je na selu', pohvalio se promjenom imidža nedavno na društvenoj mreži.

Mijo se ošišao na kratko te podijelio fotku na kojoj pozira s novom frizurom.

"Malo energije za novu frizuru", napisao je ispod fotke.

Mnogima se svidjela njegova promjena, no jedna pratiteljica mu je dala savjet. "Pusti malo dužu iza rokezu, bit ćeš top", napisala je.

Mijo je promijenio frizuru, a brada uvijek ostaje ista. Čini se da voli gustu i malo dužu bradu, koju redovito održava.

Foto: RTL Foto: RTL

Podsjetimo, Mijo se u showu najviše družio s Brankom, s kojom je htio biti u vezi. No, Branka je inzistirala na prijateljskom odnosu. U međuvremenu Mijo je htio ući u vezu s djevojkom Josipom, s kojom je ranije bio u vezi. Čim je shvatio da Branka ne želi ništa više s njim, vratio se Josipi.

"Ništa nisam obećao ovoj djevojci jer sam htio vidjeti misli li Branka ozbiljno. Želio sam pokušati s njom. No Branka me otpilila. Nudila mi je cijelo vrijeme prijateljstvo. Bilo nam je zabavno i družili smo se, a onda me je vrijeđala pred kamerama da bi se opravdala. Iza kamera se smije, a pred njima me pita nešto i ne znam što bih joj rekao", ispričao je ranije za RTL.hr.

Foto: Facebook Foto: Facebook

Mijo je sada u vezi s Josipom, za koju ima samo riječi hvale.

"Josipa je dobra osoba. Želi biti sa mnom, imati dijete. Rekao sam joj da želim razmisliti i da i ona razmisli. S Josipom planiram ozbiljno. Svjesna je razlike u godinama. Voli me. Želi biti sa mnom. Prekinuo sam s njom zbog razlike u godinama. Ali kad sam vidio da ništa neće biti s Brankom, vratio sam joj se. Josipa je na svom mjestu. Imala je loših iskustava u ljubavi. Nema nikakvog interesa. Sve je dok ide ide. Kod mene je sve dogovor. Nema svađe i burnih rasprava", govorio je tada.



