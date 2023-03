Djevojke pune očekivanja stigle su na farme svojih odabranika. Farmeri Siniša, Milko i Hrvoje dočekali su svoje odabranice, a njihovi dolasci nisu protekli bez iznenađenja.

Zlatne djevojke su stigle, a prve ih je dočekao Hrvoje, kojem su stigle ugostiteljica Suzana, taksistica Dragana i umjetnica Marina. Umjetnica je bila pravo iznenađenje za Suzanu i Draganu.

"Tremu nemam, budući da smo se upoznali sada je lakše. Cure ću dočekati s koktelima, nešto ću skuhati i sve će biti na otvorenom", otkrio je Hrvoje svoje planove prije negoli su cure stigle.

Suzana je, inače, ugostiteljica i majka. "Inače sam staložena i mirna, nema situacije u kojoj bih bila nervozna. Ne volim laži i spletke", rekla je o sebi Suzana.

Hrvoje se s curama nije čuo dok nakon speed datea da ne bi poremetio neke odnose, no odnosi Dragane i Suzane već su na klimavim nogama.

Taksistica Dragana inače ima 39 godina i ponosna je majka trojice dječaka. "Volim voziti, to mi je neki adrenalin", ispričala je o svom zanimanju..

Ono čemu se ni Suzana ni Dragana nisu nadale bila je treća djevojka. Dok su one računale da će biti same s Hrvojem na farmi, uslijedilo je veliko iznenađenje - umjetnica Marina.

Suzana i Dragana stigle su kod Hrvoja, a ugostiteljica je odmah ostavila dobar dojam. "Moji osjećaji prema Hrvoju su kao što su i bili", komentirala je Dragana. "Bila je staložena, to mi se sviđa, to je super osobina", komentirao je taksisticu farmer.

Dok su Dragana, Suzana i Hrvoje ćaskali, farmer je pokazao nadu da će doći i treća djevojka. Uskoro mu se želja i ostvarila. Misteriozna djevojka dolazi iz Sesveta, majka je dječaka te se bavi slikanjem.

Dragana, Suzana i Hrvoje dočekali su Marinu na farmi, a djevojke su bile jako iznenađene njezinim dolaskom. "Na prvu jako arogantno, nadobudno, kao da je cijeli svijet njezin, ona je na svom teritoriju", komentirala je Suzana Marinu.

Dragana je odmah 'nabacila' malu provokaciju, a Marina je itekako primijetila čudne poglede. "Izgleda mi da laže, mulja i skriva nešto", komentirala je Suzana.

Marina je u razgovoru nasamo Hrvoju odmah poručila da nije pretjerano sretna njegovim dočekom, a on je objasnio da ga je zatekla i iznenadila.

"Mislim da kad smo se maknuli sa strane, da su cure nabacile koji trač. Nije im bilo drago", rekla je Marina. "Mislim da će biti svega", rekla je Marina, a Suzana je potom Dragani poručila da će večeras otići u krevet kod Hrvoja - samo da makne Marinu od njega.

Kod Hrvoja se konkurencija zaoštrila pa je lijepo vidjeti atmosferu kod farmera Siniše, čije odabranice su u boljim odnosima.

"Bio sam dosta nervozan, iščekivao sam da one dođu. Sve što će se događati, događat će se spontano", otkrio je svoje planove Siniša prije dolaska odabranica. Vesna i Martina su krenule, a putem su pokupile i Paulinu te se potom zaputile kod odabranika.

Vesna: 'Rastala sam se prije 8 godina'

Vesna je iz Varaždina i ima 50 godina. Imala je teško djetinjstvo, majka ju je zapostavljala i ljubavi joj, kaže, fali od djetinjstva. "Udala sam se relativno rano, muž je volio švrljati, nizao se, osjećam se jadno, poniženo. Rastala sam se prije osam godina, jako sam se trudila, no zauzvrat nisam dobila ništa. Najponosnija sam na svoju djecu i to što imam troje unučadi", zaključila je.

27-godišnja Martina srela se s Vesnom u kombiju u kojem je demonstrirala svoju šutljivost. Priznala je, ipak, da je malo nervozna. "Očekivanja mi nisu velika jer sam svjesna da sam najmlađa od cura", otkrila je Martina.

Ova Karlovčanka radi kao konobarica, no san joj je postati vizažisticom. "Važno mi je da sam našminkana, moram imati trepavice, nositi ruž za usne ", rekla je i dodala da se voli i fotografirati.

Treća koja se zaputila na farmu kod Siniše bila je Paulina koja smatra da joj Vesna i Martina nisu konkurencija.

"Ljudi sude jer ne znaju pravu mene. Oni koji me upoznaju, promijene mišljenje. Dobila sam milijun puta nož u leđa, no čovjek se mora ustati sam", otkrila je o sebi Paulina. Unatoč jako teškim ljubavnim iskustvima, nije izgubila vjeru u ljubav.

Paulina je najponosnija na svoju kći, koju je izvela na pravi put. "Sve što mi je na umu, kažem i onda je to to. Siniši sam pisala jer mi se čini ok, izgleda kao pravi muškarac i to svakoj ženi treba", objasnila je zašto joj se svidio baš Siniša.

Nakon susreta, Paulina, Vesna i Martina zaputile su se preko Save - kako bi stigle u Sinišin zagrljaj. "Dok smo se vozile, premišljala sam se bi li uopće došla njemu na farmu. Najradije bi se bila okrenula i otišla", otkrila je Paulina o putovanju do Siniše.

"Bio je nervozan, nije mi izgledalo kao da nam se full obradovao", komentirala je, pak, Vesna. "Paulina je ušla u neki blackout, nisam je mogao prepoznati, a prije dva sata smo se čuli, normalno smo komunicirali... Bilo mi je to malo iznenađenje", priznao je Siniša.

Dok se Siniša mora psihički pripremiti za tri dame na njegovoj farmi, Milko je u Dalmaciji spremio doček svojim damama. "Jedva čekam da ih vidim, zagrlim, poljubim i pitam kako im je u ovom mom kraju", ispričao je Milko dok su mu dolazile Manda, Jasna i Ana.

Jasna nije sigurna je li ona prava žena

Manda je već deset godina udovica, majka je troje djece i baka petero unučadi. "Za njih živim", poručila je. Dobila je podršku svoje okoline, a za Milka ima samo riječi hvale. "Imala je prekrasan brak i ljubav. Malo se pogubila nakon njegove smrti, treba joj netko tko je poštivati i voljeti. Ono što je imala u svome mužu teško je naći", otkrila je Mandina prijateljica.

Jasna nije sigurna je li ona prava žena za Milka, no spremna je na šibensku avanturu. Nekadašnja televizijska urednica iz BiH uživa u mirovini, posvetila se ugroženim životinjama kojima pomaže da pronađu novi dom.

“Životna filozofija mi je raditi što ja hoću, a ne što drugi žele", rekla je o sebi. "Uvijek sam iskrena u ljubavi, no ako si previše iskren i pošten, zna se dogoditi da ti se to ružno vrati.”

I Ana je stigla u Šibenik. "Radila sam u Njemačkoj, zaradila sam lijepu mirovinu. Draga moja Njemačka, sve ih pozdravljam", otkrila je. "Mislim da sam dobra, svi lete kod mene, dosade mi, ali ozdravim od toga", priznala je Ana.

Vesela i raspjevana Ana Milku je poručila da ga voli. Farmer je jedva dočekao dame sresti u Šibeniku, a potom ih odvesti na svoje imanje pokraj Šibenika. "Kao da se udajem, kao mladenka se osjećam", komentirala je Ana nakon što je primila ružu od Milka.

Šarmer je damama, naime, poklonio svakoj po jednu crvenu ružu. "Jako mi se sviđa, izolirano je u tišini, mogu misliti kakva je hladovina kad su visoke temperature", jasna je bila Jasna kada je stigla u Milkov dom.

Kod Hrvoja je situacija napeta

Dok kod Milka zasad cvatu crvene ruže, kod Hrvoja je situacija sve napetija. "Neću moći s njom komunicirati", rekla je Suzana Dragani.

Ona se složila, a za to vrijeme su Marina i Hrvoje uživali u idiličnoj šetnji i razgovoru. "Izazivam i okrećem očima i to izaziva pomutnju kod Marine", otkrila je Suzana.

Marina je, pak, otkrila da je Suzana labilnija, a da joj se Dragana čini čvršćom osobom. "Dosta je labilna osoba", zaključila je o konkurentici Marina.

Kako će se razvijati napeta situacija kod Hrvoja, ali i kako će se snaći dame kod Milka i Siniše, gledajte u svakim radnim danom od 21.15 sati na RTL-u u showu 'Ljubav je na selu'.