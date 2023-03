'Mislim da je to bio nekakav test, to što je Marini dao pobjedu', rekla je razočarana Dragana, a ni Suzana nije krila razočaranje Marininom pobjedom: 'Po meni je Dragana bila u velikoj prednosti i trebala je pobijediti.'

Suzana, Dragana i Marina pripremile su se za utrku s nagradom iznenađenja. Hrvoje je curama objasnio pravila utrke, od trčanja s tačkama do lova na gliste.

"Nije mi nijedna konkurencija, iskreno", priznala je Dragana i već u utrci dokazala svoju samouvjerenost jer je pošteno pretekla Suzanu i Marinu s tačkama i prva sa staklenkom pojurila u staklenik na lov na gliste.

Ljigavo iskustvo

Marina iza nje je čak i pala, ali unatoč boli nije stala. Hrvoje je priznao da se malo i zabrinuo, ali je odahnuo kad je vidio da se ništa nije dogodilo Marini.

"Meni to nije ništa fuj, te gliste, meni je to najnormalnije. Nekad sam voljela ići pecati i stavljala ih na mamac, pa mi je to normalno", otkrila je Marina, a i Dragana se dobro snašla. "Malo je bilo ljigavo, rastezljivo, ali iskustvo dobro dođe, tako da mi se više ne gade", rekla je Dragana, a Hrvoje je bio ugodno iznenađen jer je mislio da će se curama gliste više gaditi.

Nakon što je Hrvoje zaustavio vrijeme lova na gliste - došlo je vrijeme da proglasi pobjednicu, a istaknuo je kako ne pobjeđuje uvijek onaj najbolji, nego i najsretniji i najspretniji.

'Opet je filozofirala'

"Suzana je opet filozofirala", zaključio je Hrvoje i njezin lov na gliste proglasio katastrofalnim, a iako je Dragana bila prva u utrci te prikupila i najviše 'materijala' u staklenci, pobjedu je odnijela Marina!

"Mislim da je to bio nekakav test, to što je Marini dao pobjedu", rekla je razočarana Dragana, a ni Suzana nije krila razočaranje Marininom pobjedom: "Po meni je Dragana bila u velikoj prednosti i trebala je pobijediti."

A nakon proglašenja pobjednice, Hrvoje je otkrio i nagradu, pa je tako Marina osvojila spoj s njim. "Kad je Hrvoje rekao da on i Marina idu na romantičan dejt, nije mi bilo krivo niti malo. Mi možemo imati romantiku svaki dan, a ne samo tad", zaključila je Suzana.