Ljubomora, poljupci i emotivni testovi obilježit će novu epizodu

Novi dan na imanjima prilika je da se neki odnosi iskristaliziraju, a većina farmera to je odlučila postići romantičnim boravkom u prirodi sa svojim odabranicama.

Josip pokušava smiriti tenzije između Ksenije i Maye, dok istovremeno priznaje da je neke odnose namjerno stavio na kušnju.

Foto: Rtl

U Dalju, Dejanove djevojke sve su sumnjičavije prema njegovim postupcima, a ni romantični piknik ne donosi očekivani mir. Kako će se mladi farmer obraniti kad ga napadnu da prošlu noć nije proveo kod kuće?

Kod Roberta dame sve otvorenije propituju njegove emocije, no on je i dalje prilično zatvoren, posebice kad je riječ o romantičnim iskustvima i bivšim ljubavima.

Tomislav dobiva savjete o tome kakav bi muškarac trebao biti, a neodlučni Josip E. iznenađuje svoje odabranice zanimljivim izletom.

Uz to, na jednoj će farmi doći do neočekivanog poljupca i to pred ostalim kandidatkinjama koje to neće baš najbolje primiti.

„Voljela bih te nekad zagrliti, ali ne znam paše li ti taj dodir“, poručit će svom farmeru i jedna dama kojoj je dosta čekanja na nježnost.

Hoće li se nesuglasice pretvoriti u još jaču povezanost, tko je ljubomoran, a tko je ljubio – doznajte u novoj epizodi 'Ljubav je na selu' večeras 21.25 na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

