Farmer Siniša je u 'Ljubavi na selu' odveo Vesnu i Paulinu do njihove sobe. Pokazao im je koja će biti njihova i krevet te zaželio da se opuste.

"I neka vam bude ugodno", rekao je Siniša, a Paulina i Vesna su mu rekle kako im je već ugodno dok su ležale opušteno na krevetu.

Martina s druge strane ima sama svoju sobu.

"Pošto me stavio u sobu samu, ne mislim da će mi ući u sobu", rekla je Martina.

"Mislim da hoće spavati Martina s njim. Možda neće prvu večer ili neku drugu, ali hoće", rekla je Paulina.

Siniša je odveo Martinu do njezine sobe. Pitao ju je kako joj se sviđa, ona je rekla da joj se jako sviđa, ali gdje će on spavati.

'Tko zna, po noći možda se i privučem Martini u sobu'

"Ja ću spavati u trećoj sobi, ali tko zna, po noći možda se i privučem Martini u sobu.Nikad ne se ne zna", najavio je Siniša.

"Treba proći neko vrijeme da bi muškarci mogli ući u moju sobu", rekla je Martina.

"Samo se bojim Pauline i Vesne da one ne bi slučajno uletile. Tako da moram biti na oprezu", rekao je Siniša.

On i Martina su otišli u dnevni boravak gdje je on legao na trosjed, a Martina ga je mazila po ruci. Uto su došle i Vesna i Paulina i izenenađeno gledale što se to događa između Siniše i Martine.