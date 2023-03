Osim Suzane i Dragane, za Hrvojevu ljubav u 'Ljubav je na selu' borit će se i nova djevojka. Na njegovoj farmi pridružila im se i treća dama, a čini se kako se misteriozna Marina iz Sesveta nije nimalo svidjela Suzani i Dragani.

"Dolazak treće cure me je jako iznenadio. Pretpostavljala sam da će netko doći, ali takva osoba ne", priznala je Suzana i za novu djevojku Marinu rekla: "Na prvu jako arogantna, nadobudna, kao da je cijeli svijet njezin i to je njezin teritorij. Znači, on je njezin teritorij i kraj priče."

'Marina mi je privlačna po izgledu'

S druge strane, Marina je ostavila dobar dojam na Hrvoja, barem što se izgleda tiče. "Marina mi je privlačna po izgledu, a po karakteristikama ćemo vidjeti kasnije."

Nakon što se Marina predstavila Hrvoju i ostalim djevojkama, primijetila je da Dragana ima čvrst stisak pa komentirala: "Kao da sam se rukovala s frajerom."

Cure su se nasmijale, ali Marina nije pronašla baš ništa humoristično u cijeloj situaciji pa ih je odmah upitala zašto se smiju. "Zar bih trebala plakati?", upitala je Dragana i rekla da se namjerno nasmijala Martini da je isprovocira, ali i da je uspjela u svojoj misiji.

'Primijetila sam čudne poglede'

Marina se potom ispričala Hrvoju zašto nije došla na 'speed date' te da je bila spriječena zbog privatnih problema. "Prvo sam primijetila domaćina Hrvoja, ali isto tako sam primijetila čudne poglede", rekla je Marina.

"Izgleda mi kao da laže, da mulja i da skriva nešto. Ženska intuicija nikad ne laže", rekla je Suzana o Marini, a Dragana je primijetila da Hrvoje uopće nije bio iznenađen kad ju je ugledao: "Kao da se znaju ili kao da su već prije razgovarali."

Dragana je zaključila da se Hrvoju svidjela Marina, za razliku od Suzane koja je rekla: "Mislim da se Hrvoju ona uopće nije svidjela, ali to je moja pretpostavka."