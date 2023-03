Jutro nakon što je Suzana spavala kod Hrvoja u krevetu u 'Ljubav je na selu', Dragana i Marina 'bockale' su neodlučnog Hrvoja. Podsjetimo, samo dan ranije, Hrvoje je rekao otvoreno Suzani da mu nije baš privlačna, no kasnije se ona 'uvukla' njemu u krevet i očito ondje provela cijelu noć. I dok se Hrvoje ustao da se pobrine oko peradi koje ima na farmi, pridružile su mu se Dragana i Marina koje se iz dana u dan sve bolje slažu.

"Dobro jutro. Jeste se naspavale?", pitao je Hrvoje Draganu i Marinu koje su rekle da jesu, ali i da znaju da se i on naspavao jer su vidjele s kim je spavao. Hrvoje je pomalo glumatao da ne zna o čemu pričaju.

Spavao sa svojom zlatnom djevojkom?

"Pa spavao si sa svojom zlatnom djevojkom", bockala je Dragana. Potvrdno je promumljao da je.

"Kak je to bilo lijepo za vidjeti. Ujutro zagrljeni, a jučer ste se svađali", pikala je Dragana.

"Ona je jadna na rubu spavala da bi legla na njega i tu sam samo čula da ona njega rukama dira jer ona kao zna da to njemu paše", opisala je događaje prethodne večeri između Hrvoja i Suzane Dragana.

'Ne bi ništa rekla da barem izabere nešto kak spada'

"Kak je to moguće. Daj pojasni nam", pitala je Dragana Hrvoja koji se pravio da nema pojma kako je do toga došlo. "Jučer te živcirala, a ujutro maženje i to", nastavila je Dragana.

"Tko se svađa taj se voli" , rekao je Hrvoje. A Marina mu odgovorila: "Ima i nastavak. Takva ljubav ne postoji".

Znala sam od početka da bi on skakao s djevojke na djevojku. Mislim normalna muška pojava, ali ne bi ništa rekla da barem izabere nešto kak spada, a ne grobnicu u ustima", rekla je Dragana.

