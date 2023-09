Bivša kandidatkinja showa'Ljubav je na selu' upoznala je čak tri farmera u toj emisiji. Za RTL.hr ih je ocjenjivala, a ako je suditi po ocjenama, nijedan je nije u potpunosti osvojio. Ipak, svih se sjeća s osmijehom na licu.

Prvo je u emisiji upoznala Ivicu Stapića iz mjesta Habjanovci u petoj sezoni, a za njega kaže: "On mi je ta vaga, sredina. Bio je dovoljno zgodan, malo stariji od mene, ostalo sve super. Nije me izabrao i nisam išla. Lijepo se ponašao i dobro smo se složili".

Idući na redu bio je Goran Žigo, jedan od najupečatljivijih kandidata te emisije.

"On nije stariji, on je mlađi, ali tako po svemu... zbog ponašanja. Zaslužuje tu ocjenu. Dobra je ta ocjena. Nije mi se sviđalo što se malo više zeza", naglasila je.

U sezoni sedam Neve je upoznala Dražena Božića iz BiH, a o njemu također ima samo riječi hvale.

"On je onako malo mirniji. Njemu bih dala četvorku. On ima i nema dobre fore. Tako. Ništa baš posebno. Malo je onako staloženiji i ozbiljniji od njih dvojice. Iako me ni on nije izabrao", rekla je.

