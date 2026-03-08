Ksenija iz 'Ljubav je na selu' otvorila dušu: 'Više ne dopuštam drugima da utječu na mene'

Ksenija, koju su gledatelji upoznali u popularnom showu Ljubav je na selu, za RTL.hr otkrila je kako planira provesti Dan žena, na što je u životu najponosnija te kako napreduje njezina veza s Josipom. Kako kaže, ovaj će Dan žena provesti u krugu onih koji su joj najvažniji - obitelji.

„Za Dan žena ću uživati s obitelji, nemam posebnih planova. Najdraže mi je biti s njima“, kaže Ksenija i dodaje kako su joj upravo trenuci provedeni s djecom najdragocjeniji.

Iako joj je svakodnevica često ispunjena brojnim obavezama, priznaje kako joj takav tempo zapravo najviše odgovara.

„Ja bolje funkcioniram kada imam puno obaveza. Bolje mi je kada sam zauzeta. Previše slobodnog vremena me ubije u pojam“, iskreno govori Ksenija, ističući kako joj ravnoteža između posla, obitelji i ljubavi dolazi prirodno kada je potpuno posvećena svemu što radi.

Foto: Privatni album

Prisjetila se i razdoblja kada je, kako kaže, osjećala pritisak društva da mora uspjeti u svim životnim ulogama.

„Kada sam bila mlađa, bio je pritisak. Svi su mi govorili da žena mora biti poslovno uspješna i majka. Sve mi se nekako nametalo“, kaže. Ipak, s godinama je naučila drugačije gledati na stvari.

„Sada, kada sam starija, znam koje su mi vrijednosti najbitnije. Ne dopuštam da drugi izvori utječu na mene. Samo sebe slušam“, dodaje uz osmijeh.

Foto: Privatni album

Unatoč svim izazovima kroz koje je prošla, Ksenija ističe da joj je najveći životni uspjeh upravo njezina obitelj.

„U životu sam najviše ponosna na svoju djecu. Oni su moj najveći uspjeh“, kaže.

Otkrila je i kako joj cvjeta u ljubavnom životu. Veza s Josipom, kojeg je upoznala kroz show Ljubav je na selu, i dalje ide u dobrom smjeru.

„Sve je super. Vodio me prošli vikend na baranjske specijalitete. Bili smo na izletu i baš uživamo“, otkrila je Ksenija za RTL.hr, ne skrivajući koliko je sretna u vezi.

