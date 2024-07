Bivšeg kandidata showa "Ljubav je na selu" Jovana Karapandžu gledatelji pamte kao velikog zavodnika. Već na prvom spoju osvojio je kandidatkinju Paulinu Popović koja ga je odmah poljubila. Iako nije pronašao ljubav u showu, Jovan nije odustao od potrage za srodnom dušom. Za RTL.hr otkrio je kako danas živi, ima li ljubavi na vidiku te je li i dalje u kontaktu sa svojim kandidatkinjama.

"Noćas sam se baš vratio s Čiova. Društvo i ja smo bili desetak dana na moru. Bilo je okej, nekoliko dana mi bude super, kasnije više ne. Mene stalno vuče kuća. Volio bih da mogu otići nekoliko puta ljeti, ali to ove godine nemam u planu", rekao je.

Dok je on bio na moru, otac i dvoje radnika brinuli su se o domaćinstvu.

Nema sreće

Ono što sve zanima je koji mu je trenutačno ljubavni status.

Emica Elvedji / CROPIX

"Bilo je tu svega i svačega. Trenutačno je komplicirano. Postoji netko, ali ne znam kako bih to definirao", rekao je i dodao kako mu je sve nekako prolazno.

"Taman kada pomislim da je to to, nešto se izjalovi", rekao je Jovan i naglasio kako su mu kriteriji vrlo visoki, no i kada se netko pronađe, uvijek se umiješa, kaže, viša sila.

"Pokaže se kako to ipak nije ona prava", rekao je. Otkrio je i kako je nedavno bio nadomak ženidbe, ali nažalost, nije uspjelo.

Čuje se s bivšim kandidatkinjama

Jovan je velik ljubitelj konja te je u njima pronašao utjehu.

Foto: Instagram

"Sve više vremena provodim s konjima. Imam ih devet komada. To mi je trenutačno najveća ljubav. Imamo i dva nova ždrebeta. Bili smo na raznim manifestacijama, dođemo s konjima i seljačkim kolima, onako kako su se nekada vozili svatov i uživamo", naglasio je.

S bivšim kandidatkinjama je u dobrim odnosima.

"Čujem se s njih dosta, pratim ih na društvenim mrežama. Imamo normalan odnos, bitno je da smo svi živi i zdravi", rekao je.

Dodao je kako ga još uvijek ljudi prepoznaju zbog showa.

"Drago mi je da se ljudi zanimaju za mene, pitaju me za ženidbu", zaključio je.

