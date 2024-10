Ivo i Katica se zbližili, Toni smirivao uplakanu Valentinu: 'Najradije bih zaplakao'

U ljubavnom showu ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Valentina je bila uvjerena da Toni gleda samo nju jer ni Antonela ni Vivien nisu njegovi tipovi.

"Valentina me zavela, Vivien malo zavodi, a Antonela, baš smo kao brat i sestra", poručio je Toni.

Foto: RTL

Farmeri zavode svoje kandidatkinje

Zlatko je svoje dame pokušao impresionirati ručkom koji je sam skuhao, a pala je i prva zdravica za zajedničko druženje. Farmeru je zasmetalo što se nisu ponudile pospremiti suđe sa stola, a one su smatrale da se barem prvi dan na farmi mogu ponašati isključivo kao gošće.

Željko je u Ogulinu svoje djevojke odveo na romantični piknik na travi, a sitna podbadanja već su počela.

"Po Mariji se vidi da čeka svaku priliku da bude s njim. Ona je uvjerena od samoga starta da će je on ženiti", smatrala je Vesna.

Foto: RTL

Odlučili su zaigrati i bocu istine, a od sklekova do škakljivih istina, dobro su se zabavljali. Marija je zadala Željku izazov da poljubi Vesnu u obraz, a Vesna je priznala da se ne bi požalila ni na francuski: "Možda je već i bio, e sad, nećemo u detalje!"

Darko i njegove odabranice prvu večer na selu odlučili su provesti uživajući u romantičnoj večeri na dvorištu, a one su bile oduševljene prirodom i njegovim gostoprimstvom.

"Vidi se da bi Anamarija htjela nešto s Darkom, ona je to već javno rekla", smatrala je Brankica. "Meni se Darko sviđa, ja ću se boriti. Polako", zaključio je farmer.

Foto: RTL

'Ivo ne može dvije žene izbalansirati'

Ivo, Tamara i Katica večer su odlučili provesti u centru Pule, a Milena je ostala u apartmanu.

"Dvije moje dame su u žešćoj borbi za farmera. Htjela sam da njih troje odu van i da se iskristalizira stanje između njih jer on nije uopće čovjek da može dvije žene balansirati."

Katica se sve više približavala Ivici, a Tamara, koju je već ljubio na prvim spojevima, poručila je da očito mora naći neku drugu taktiku.

Ivica je već prvu večer organizirao veliku feštu kako bi svoje dame upoznao s obitelji i prijateljima. "Djevojke su OK, meni se ne sviđa nijedna", ipak je poručio Ivičin brat. A usred fešte, Ivicu je svojim dolaskom iznenadila njegova Ilona pa sreću nije mogao sakriti.

"Najradije bih sad zaplakao!", poručio je i zagrlio je.

Ilija i njegove dame zajedno su roštiljali, a glavna kuharica bila je Marija, koja se požalila da se Ilija ne trudi nego sve moraju same. Ruža i Marija i dalje su podbadale Mirjanu škakljivim šalama, a ona je rekla kako se konkurencije ne boji: "Izdržat ću ovdje zato što sam tvrdoglava i kad ja nešto zacrtam, pokazat ću!"

Foto: RTL

Toni je svoje dame odveo u večernji izlazak, priznavši da su mu godili pogledi svih ostalih, no cure su mu zamjerile što nije opušten i ne preuzima inicijativu u komunikaciji. Toni je sjeo pored Vivien, koja je podbadala škakljivim pitanjima stavljajući sebe u prvi plan.

"Toni, jesi sve bivše ovdje izvodio?", iznenadit će pitanjem i zbuniti Tonija, a zamolit će ga i da ocijeni njezine tetovaže, ali i pomiriše njezin parfem. I dok je Toni prihvatio njezinu igru, sve je to budnim okom pratila Valentina, koja ljubomoru nije skrivala: "Nemam više volje, idem spavati".

Foto: RTL

"Osjetila se ugroženom", zaključila je Vivien i dodala: "Nisam baš očekivala da će biti scena." Ipak, Toni ju je odveo nasamo, pokušao smiriti i poručiti joj da nema potrebe za scenama te da mu je ona i dalje broj jedan: "Ne treba dolaziti do ovoga. Ako nisam ja uz tebe, ne znam tko je uz tebe. Sad ćemo reći mi smo skupa i idemo normalno. Jesi sama tražila da ne želiš da se pred kamerama poljubimo niti išta!"

"Možda se moglo dogoditi da se to ne dogodi, ali eto, dogodilo se i što sad", komentirala je situaciju Valentina. "Muškarac koji trči za ženom nije muškarac", poručile su Antonela i Vivien.

"U ovoj situaciji kao da sam neki balonja, tinejdžer. Godi mi", smješkao se Toni.

Foto: RTL

Željko odredio pravila svojim damama

Iduće jutro u Ogulinu počelo je neočekivano. Željko je smatrao da su njegove dame previše opuštene pa je odmah odredio pravila – krevet se slaže odmah nakon ustajanja, za jutarnju kavu imaju samo pola sata. Vesna je uskočila s provođenjem reda, a Marija je rekla da njezina pravila nikad neće poštovati. Marija i Petra pokušale su spremiti svoj krevet, no Vesna se namjerno nije željela maknuti s njega s ciljem da iznervira Mariju.

"Ne može meni ništa ići na živce što je provokativno, što znam da netko radi ciljano", kazala je Marija i dodala: "Sve to što radi, to sam meni više daje snagu."

Na Ilijinoj farmi ujutro je počelo radnom akcijom, no Marija i Mirjana i dalje su se ljutile što si sve radne zadatke zadaju one same, a njihov farmer je previše opušten. Gabrijela je Anamariju, Brankicu i Darka natjerala na jutarnju tjelovježbu, a zatim ih je poveo u obilazak svojih imanja.

Foto: RTL

U Puli su se pripremali kava i doručak, a farmer Ivo morao je brzo otići na posao. Katica mu je peglala košulju, a zasmetalo joj je što se Tamara samo izležava: "Bila je na telefonu, nazivala je Ivu, samo mu je sve prenosila i govorila što se nalazi u apartmanu, vršila mu je pressing."

Katica je prepričavala Mileni što se dogodilo u izlasku večer prije, otkrivši da ju je Ivo češkao po leđima i zagrlio, a učinilo joj se da je Tamara zbog toga zaplakala: "Jednostavno sam vidjela da joj baš nije bilo drago. Bila je ljubomorna, kolutala je očima, radila je scene."

"Ne mogu reći da se ona u njega zaljubila, ali ona u njemu vidi muževnost, vidi sklad s njime", komentirala je Milena.

A što nosi novi dan na farmama, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

