Ivan Detković kojeg smo pratili u emisiji "Ljubav je na selu" na RTL-u, čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, nije završio u vezi sa Samantom Knežević iz istoimenog showa. Prema Samanti je gajio simpatije i poveo je na romantično putovanje, a Ivan je sada za RTL.hr otkrio novosti u pogledu svog ljubavnog života i planova za ljeto.

''Trenutno radim, no uskoro idem na godišnji odmor. Otputovat ću u Biograd s prijateljima i kumovima, a mogu reći da sada uživam u svom životu'', rekao je Ivan za RTL.hr, a što se tiče ljubavnog statusa – slobodan je.

Nije pronašao onu pravu

''Trenutno nemam curu, tražim pravu, ali je još nisam pronašao. Javljaju mi se djevojke na društvenim mrežama, a ponekad se i ja nekoj javim. Tako da odlazim na spojeve, bilo da su to kave, večere, šetnje ili čak mali izleti, no još nema one prave. Doći će ona'', rekao je, a otkrio je kako više nema kontakt niti sa Suzanom.

''Samanta i ja se već dugo nismo čuli, samo si gledamo fotografije na društvenim mrežama i komentiramo si, sa Suzanom se također više ne čujem. Nismo u kontaktu jer se ona nešto naljutila ne mene, ali je prije mjesec dana bila kod mene u kafiću pa smo popili piće, no ništa pretjerano'', otkrio je Ivan.

Foto: RTL

Podsjetimo, Ivan je u siječnju ove godine prekinuo naizgled sretnu vezu sa Suzanom Kumer iz ''Ljubav je na selu''. Naime, krajem prosinca prošle godine rekli su za RTL.hr da se njihovo prijateljstvo razvilo u ljubav i da su sretno zaljubljeni.

Kako kaže Ivan, njihovoj vezi došao je kraj zbog Suzanine prevare.

"Shvatio sam da me prevarila, a imam i sve dokaze. Bila je s jednim mojim prijateljem koji je s nama bio na dočeku Nove godine. Rekla mi je da nema ništa s njim, a stalno se sastaju i dopisuju se", rekao je farmer.

Foto: RTL Suzana Kumer i Ivan Detković

