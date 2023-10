Farmer Ivan kojega gledamo na RTL-u u showu Ljubav je na selu', a također i na platformiVoyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, doveo je djevojke na skelu gdje je donio odluku koju će izbaciti.

Priznao je da mu to teško pada. "Mislim da je to lijepi trenutak da to ovdje napravim", istaknuo je farmer.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan izbacio Tihanu, a Gabrijela priznala da bi kući

Ivan je komentirao da se zbližio s Gabrijelom. "Neka me izbaci", izrazila je Gabrijela drugačije mišljenje.

Samanti je rekao da mu je draga od upoznavanja, a Tihana mu je super jer je otkačena, no nisu previše komunicirali.

"Vesna, što da ti kažem? Ti si baš koka prava", rekao je Ivan i nasmijao sve. Istaknuo je da mu je teško i da će djevojka koju izbaci ostati na skeli dok će druge ići s njim dalje.

Foto: RTL Foto: RTL

"Nije on moj tip. On je meni malo previše žgoljav. Njega mogu pod ruku", komentirala je Gabrijela. Tihani se činio nesigurnim jer je ispitivao djevojke oko svoje odluke.

Foto: RTL Foto: RTL

Odlučio je izbaciti Tihanu. "Raspao se napokon klan", rekla je Samanta. "Daj da te ja pozdravim. Kamo mi odlaziš? Ja ću za tobom", rekla je Gabrijela Tihani dok ju je grlila.

Foto: RTL Foto: RTL

Željela je da Ivan izbaci Samantu. "Ja stvarno nisam znao koju bih izbacio", rekao je i otkrio da je Tihana željela otići zbog posla. "Uvenula je ruža kao i naša ljubav. Što mi vrijedi nositi je kući?", komentirala je Tihana i bacila cvijet u Savu.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu - Tihana

