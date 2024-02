Kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', čije propuštene epizode možete pratiti na platformi Voyo, Irena Slopšek nedavno se udala za Kamerunca Fonda, a drugo vjenčanje je planirala održati u Hrvatskoj. Sada je za 24 sata progovorila o svom suprugu.

"Fondo i ja smo sve bolje i bolje. Smijemo se komentarima na društvenim mrežama. Ljudi su smiješni jer misle da je mit o crncima i 'barakudama' istina. Neznalice su za neke stvari o ljubavi. Kad dođete u neke godine, gledate dušu, a ne izgled i 'barakudu'", rekla je Irena.

Nedavno je ispričala kako je Fondo trenutno nalazi u Keniji i da će uskoro doći u Hrvatsku, a sada je rekla i kada očekuje njegov dolazak.

"Fondo je još u Keniji. Krajem trećeg mjeseca bi trebao na avion za Zagreb. Sad čekam papire o prebivalištu, zdravstvenom osiguranju, nekažnjavanju… da odnesem u podružnicu za strance", rekla je Irena.

Fondo oduševljen frizurom

Irena je nedavno promijenila frizuru, a to joj je učinila rekorderka showa Ines Petrić, koja joj je ujedno i vjenčana kuma. Sada je otkrila i kako se odlučila na tu promjenu.

"Fondu se nije svidjela moja boja kose jer puno Afrikanaca voli plavuše. Zato me Ines Petrić dobro sredila u subotu. Za svoj me rođendan počastila pramenovima i šišanjem", otkrila je.

Foto: Facebook Foto: Facebook

Nakon što je Fondu poslala fotografije promjene, on je bio oduševljen.

"Vidiš li kako si lijepa? Tvoje lice odražava ljepotu tvog srca", napisao je Fondo u poruci.

Otkazala vjenčanje da bi pomogla Bahri

Par se vjenčao u Kamerunu, a na Valentinovo su trebali imati i u Hrvatskoj. Međutim, odlučili su ipak imati skromni ručak s obitelji i prijateljima nakon što je Irenina kuma objavila humanitarnu pomoć za Bahru Zahirović, koja je nedavno za Story otkrila da nema stalni stan. Irena je odlučila odustati od velike ceremonije vjenčanja pa bi sav novac koji su namijenili za svadbu darovali Bahri.

Foto: RTL Foto: RTL

"Bahra samo želi svoju kućicu, krov nad glavom. Nije lako živjeti u podstanarstvu, znam to iz vlastitog iskustva. Jako smo dobre prijateljice već četiri godine i kad sam Fondu ispričala za njezinu situaciju, složio se da umjesto svadbe imamo ručak", ispričala je Irena tada za 24 sata.

Irenina majka nije oduševljena njezinim suprugom

Na vjenčanju u Kamerunu svi su pričali francuskim jezikom pa ih ništa razumjela pa je samo govorila 'da, da' na engleskom. Tijekom vjenčanja morala je potvrditi da poštuje tamošnja pravila, da muškarac može imati više žena.

Foto: RTL Foto: RTL

Nakon povratka u Hrvatsku, Irena je htjela Fonda upoznati sa svojima doma u Dubravi, no majka joj to nije dopustilo. Unatoč tome, potražila je stan u kojem bi mogli započeti svoju ljubavnu priču. Kako tvrdi, ne uspije li joj ljubav s Fondom, vraća se u show, a to bi joj bilo peto natjecanje.

"Volim selo pa zašto da ne", rekla je ranije Irena.

Bavila se glumom

Irena je ispričala i kako se ranije bavila glumom, gdje ju je uveo pokojni otac.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu - Irena

"S glumom sam počela s 11 godina u Žar ptici. Moj tata je bio dobar prijatelj s pokojnim Tomislavom Milanovskim, koji je ondje radio s glumcima. Dobila sam tad jednu manju ulogu u predstavi. Kasnije sam dospjela i do HNK u Splitu, gdje sam glumila u predstavi 'Timon Atenjanin' slavnog redatelja Georgija Para", otkrila je.

Propuštene epizode showa 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo i to bez reklama.

