Ove jeseni na RTL-u novi farmeri će ponovno tražiti srodnu dušu u 17. sezoni omiljene 'Ljubav je na selu'. Svoja romantična pisma već su im poslale dame iz svih dijelova Lijepe Naše, ali i inozemstva, u nadi da će ih dovoljno zaintrigirati i otići na njihovu farmu.

Jedna od njih je i simpatična 27-godišnja Zagrepčanka Ilona Kondić, koja se u show vraća nakon čak osam godina! Naime, u šestoj sezoni showa, tada kao 18-godišnjakinja, Ilona je pokušala očarati farmera Gorana Špehara. Iako su se povezali već na prvom susretu, a odabrana je i za odlazak na njegovu farmu, na koju je tada prvi put otputovala i rekorderka emisije Ines Petrić, među njima se nisu razvile ljubavne iskrice, no s farmerom je ostala u kontaktu do danas.

„Bilo mi je super! Goran i ja se imamo na društvenim mrežama, čuli smo se nešto sitno, vidim da je dobio i klince, čestitala sam mu. Nemamo sad neki kontakt, ali nije se izgubio u potpunosti“, priča Ilona kojoj je sudjelovanje u emisiji donijelo brojna poznanstva i neka vrijedna prijateljstva.

Sada stiže u novu, 17. sezonu 'Ljubav je na selu' kako bi pokušala osvojiti srce novog farmera koji ju je zaintrigirao na prvu!

„Neka znatiželja me najviše privukla i još jedno novo iskustvo. Farmer mi se po samoj svojoj pojavi svidio pa sam rekla – zašto ne! Od nove sezone očekujem, prije svega, dobru zabavu, bez spletki, bez svađanja“, opisuje.

Ilona je završila ugostiteljsku školu i trenutačno radi u struci, a za sebe kaže da je vrckava, simpatična, zabavna i iskrena, što ponekad zna biti i mana, jer ljudi često ne vole čuti istinu. Iza nje je nekoliko kraćih i dužih veza, a voljela bi upoznati zabavnog, duhovitog i simpatičnog muškarca do 40 godina, dok joj fizički izgled nije toliko važan.

„Farmer kojemu sam pisala privukao me jer se činio kao staložen muškarac, mirniji. Dosad sam imala potpuni kontrast muškaraca u svom životu. Odlučila sam steći neko novo iskustvo, ako ništa drugo, da upoznam takvog čovjeka, makar i za prijateljstvo, da takvu jednu osobu imam u životu. Za sebe mogu reći da sam stvarno jako druželjubiva, volim se šaliti i dobro zabavljati. Moj farmer mi se čini kao veseljak, tako da mislim da bi ga to moglo privući najviše kod mene“, ističe.

Što se seoskih poslova tiče, nisu joj strani jer je kao mala vrijeme provodila na selu, a smatra kako se, uz dobru volju, sve može naučiti. Ne boji se rada, ali ni konkurencije, djevojaka koje su istom farmeru također napisale ljubavno pismo.

„Ako mi se dečko baš svidi, naravno da ću mu ja to dati do znanja. Ali ako on to ne prisvoji i ako je on taj kojemu oči pobjegnu na drugu, ja se tu neću miješati. Nije da ga držim na lancu i da samo mene mora gledati, ne. Mora biti uzajamno. A konkurencija kao takva... Ako se ja ne nađem s njim, daj bože da se netko drugi nađe i neka im je sa svakom srećom“, zaključuje.

Kako će proći prvi susret Ilone s njezinim novim farmerom, hoće li njezina vrckavost i njegova staloženost biti dobitna kombinacija te može li ga osvojiti dovoljno da otputuje na njegovo imanje, pokazat će nova sezona 'Ljubav je na selu' – ove jeseni na RTL-u.

