Romantični trenuci između Ilije i Ruže nisu svima sjeli: 'Nismo više 15-godišnjaci'

U najnovijoj epizodi "Ljubav je na selu", farmeri se suočavaju s uzbudljivim trenucima dok upoznaju svoje zlatne djevojke. Na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, gledatelji imaju priliku pratiti Ilijine romantične trenutke s Ružom, koja mu je očito ukrala srce.

Iako je njegova zlatna djevojka impresionirala Iliju, on je ostao fokusiran na Ružu, ističući: "Ruža je ruža." Njihova kemija postala je očita tijekom večeri, kada su se počeli ljubiti, a Ruža je otvoreno priznala: "Ja imam potrebu za tom pažnjom od Ilije i ljubljenje, to stvarno želim."

Foto: RTL Ilija i Mirjana - Ljubav je na selu

Nije se odvajao od Ruže

Ilija je, s druge strane, bio iznenađen koliko je Ruža bila oduševljena njihovim interakcijama, dodajući da primjećuje zadovoljstvo u njezinim očima.

"Vidim po očima da je žena zadovoljna sa mnom i treba njoj skinuti kapu što je dozvolila da se poljubimo", rekao je Ilija.

Foto: RTL

Međutim, ne slažu se svi s njihovim javnim iskazivanjem ljubavi. Ostale kandidatkinje, poput Marije i Mirjane, izrazile su kritike prema takvom ponašanju. Marija je napomenula kako smatra da "ljubakanje za stolom" nije primjereno za zrele ljude, a Mirjana je dodatno istaknula da takva ponašanja smatra djetinjastima, naglašavajući da to ne priliči osobama u njihovim godinama.

"To ljubakanje za stolom mi nije sjelo jer nismo više 15-godišnjaci. Ipak su to zreli ljudi", komentirala je Marija. "Ja sam protiv ljubakanja, ponašanja poput balavaca jer tako se mogu ponašati u sobi. Ne volim takva ponašanja jer je to za osobe od 20 godina, 15, ne za osobe od 50 godina. Mislim da nije lijepo", rekla je Mirjana.

