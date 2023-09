Već od ove srijede u 21.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće nova, 16. sezona omiljenog showa 'Ljubav je na selu', a za seoske avanture na imanjima itekako su spremne tzv. 'povratnice' u show. Cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Deset novih farmera s nestrpljenjem čeka upoznati osebujne dame koje su im napisale ljubavno pismo, odlučne u namjeri da ih upoznaju i oduševe. I dok će gledatelji neke od njih u novim epizodama upoznati prvi put, neke su im kandidatkinje već itekako dobro poznate iz prethodnih sezona.

Ovo su najpoznatije ''povratnice'' u RTL-ovu emisiju koje su dokazale da od potrage za srodnom dušom ne misle odustati baš nikad!

Ines Petrić

Fatalnu frizerku ne treba posebno predstavljati jer ona je apsolutna rekorderka emisije kojoj će 16. sezona 'Ljubav je na selu' biti čak sedma u kojoj se natječe. Ovu su Zagrepčanku gledatelji prvi put upoznali još 2015. godine. Tada je pokušala zavesti 13 godina mlađeg Gorana Špehara. Zatim je okušala sreću na farmi Andre Bogunovića, a bila je i kod Domagoja Škobića. U internacionalnoj sezoni njezin je odabranik bio Australac Jack Vukoja, a u 12. sezoni na svojoj ju je farmi u Konjicu ugostio i Hakija Špago. Posljednji put gledatelji su je mogli vidjeti u 14. sezoni, kada je bila na farmi Krunoslava Pavlakovića, s njim je čak išla i na romantično putovanje, no veza nije uspjela. Kao jednu od svojih glavnih karakteristika Ines ističe činjenicu da nikad ne ide ispod svojih kriterija. Kod muškaraca, kako kaže, prvo primijeti oči, a važna joj je obostrana energija.

Bahra Zahirović

U show se četvrti put vraća i jedno od omiljenih lica ovog showa, Bahra Zahirović, čije su izjave i komentari postali viralni pod nazivom ''bahrizmi''. Od svojih teorija o muškarcima, demonstracija vještina samoobrane i priča o supermoćima procjenjivanja drugih, nema toga o čemu nije progovorila. Prvo se prijavila kod Domina Santra u internacionalnu sezonu showa, no prvi spoj nije dobro prošao, a zatim je bila na imanju kod Valtera Krastića i Marijana Ceravca, no nije imala sreće. Bahra jako drži do dobrih manira, poštenja i elegancije, a upravo bi te karakteristike trebao imati i njezin idealan muškarac. Na još jednu prijavu u show nagovorile su je prijateljice, a očekuje novo iskustvo i nova prijateljstva.

Samanta Knežević

Za 27-godišnju Zadranku ova bi sezona mogla biti treća sreća što se tiče ljubavi. Bila je odabranica Nevena Landeka u 13. sezoni, a svi pamte njihove vruće poljupce i spoj u prtljažniku njegova automobila, no nakon emisije nisu ostali u kontaktu. Samanta se zatim prijavila i u 14. sezonu showa, i to na farmu Tomislava Skejića, a iako su prvi poljupci pali već na prvom spoju, on je svoju pažnju posvećivao samo Steli, koja je danas njegova zaručnica. Brojne gledatelje Samanta je zabavljala šaljivim komentarima na račun svog farmera i aktivnosti koje im je organizirao, pa joj je tako uglavnom sve bilo – ''dosada'' i ''smorić''. U 16. sezoni sada ponovno traži ljubav, a od budućeg partnera očekuje poštovanje, zrelost i iskrenost, a voljela bi da je, poput nje, umjetnički nastrojen.

Brankica Kobasić

U 15. sezoni showa Brankica je bila jedna od dama na imanju farmera Zvonka Šantalaba. Iskrice su se među njima vidjele od samog početka, farmer joj je svakodnevno dijelio brojne komplimente, no na kraju ipak nije bila izabrana. Brankica dolazi iz Zagreba i ima 59 godina te radi kao njegovateljica. Ističe kako često kaže sve što joj je na pameti i to smatra svojom najvećom manom, ali ujedno je dobra, simpatična i voli pomagati drugima. Bila je u braku 25 godina, a nakon suprugove smrti imala je još jednu dužu vezu. Majka je trojice sinova. Bitno joj je da muškarac drži do sebe, da je uredan i ima sve zube. U slobodno vrijeme s prijateljima ide na kave ili organizira druženja, a obožava se družiti i sa svojom unučadi.

Smilja Livančić

Kandidatkinja na istoj farmi bila je i 56-godišnja Pakračanka koja je kod Zvonka stigla prilično uvjerena da će ga uspjeti osvojiti. Njezina je samouvjerenost zasmetala ostalim damama na imanju koje su je prozivale da se ponaša kao gazdarica kuće, a posebno su joj zamjerile što je svaki dan baš ona željela kuhati svom farmeru. U napetom finalu sezone, Zvonko je odabrao upravo Smilju, no koliko god je tijekom romantičnog putovanja pokušala iz njega izvući priznanje o njegovim osjećajima, ništa se nije dogodilo. Sada u novoj sezoni ponovno traži ljubav, a od budućeg partnera bi voljela da nije egoist, manipulator te da nije sebičan. Zna raditi sve poslove pa se ne boji nijednog seoskog izazova.

Irena Slopšek

Zagrepčanki Ireni ovo će biti četvrti put da sudjeluje u showu. Prvi je put u 12. sezoni boravila na farmi Mire Vojvodića u Donjoj Jelenskoj, koju je i prva napustila, a zatim je u 13. sezoni pisala i farmeru Draganu Kežiću. U 15. sezoni je zajedno s prijateljicom Ines Petrić bila na farmi kod Krune Pavlakovića. Irena svaki slobodan trenutak posvećuje svojoj kćeri koja joj je, ističe, i najbolja prijateljica. Bavila se glumom i radila je na nekoliko predstava, čime se posebno ponosi. Sebe opisuje kao zabavnu osobu, koja ponekad zna biti i malo djetinjasta. Od budućeg partnera očekuje da je iskren i duhovit. Velika je ljubiteljica životinja, a u budućnosti se vidi na selu s obitelji među domaćim životinjama, a željela bi se okušati i u vinogradarstvu.

Suzana Kumer

Ovu 33-godišnjakinju gledatelji showa su upoznali prošle sezone kada je bila na farmi Hrvoja Špoljareca. Iskrena i otvorena, često je dolazila u sukob s ostalim damama na farmi. Svom je farmeru Suzana u nekoliko navrata pokušala pokazati i dokazati koliko uživa na selu, u seoskim poslovima i među životinjama, posebice konjima, no on ju je prvu izbacio jer je smatrao da nije iskrena. Sada Suzana ponovno stiže u show kako bi pokušala pronaći onog pravog. Za sebe kaže da je pozitivna, iskrena, smirena i staložena, a takve osobine traži i kod budućeg partnera. Ne želi pored sebe agresivnu i dvoličnu osobu.

