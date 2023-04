''Sigurna sam, odgovorna, majka sam troje djece. Trebam muškarca koji će udariti šakom u stol i da kaže to je to, to i to", rekla je Dragana Hrvoju, na što je on rekao da on nije takav.

"Treba mi poduzetan muškarac, čvrst i jak, a ne konjanik iz kojeg ću izvlačiti svaku riječ'', rekla je Dragana.

Hrvoje nije njezin tip

Objasnila je Hrvoju da njoj ne treba četvrto dijete, aludirajući na to da ne želi da joj muškarac bude poput djeteta. Hrvoje ju je na to pitao želi li uopće imati još djece.

Dragana je poslije uvjerljivo rekla da ne želi više imati djece. "Što on hoće, to je njegova stvar. Ja sam svoje odradila i ne treba mi četvrto dijete poput njega", rekla je produkciji Dragana.

A i Hrvoju je odlučno rekla da ne želi više imati djece. "Super je osoba, ali pošto je rekla da više ne bi imala djece, to me malo zasmetalo", rekao je Hrvoje.

Dragana mu je potom rekla da nikad ne reci nikad, no da želi naći nekoga s kime će ostarjeti. ''Hrvoje mi je nakon tri dana više dosadio jer dobar je dečko, ali mi nije više zanimljiv', poručila Dragana odlučno.

Draganina djeca su mu previše

Hrvoje je pak rekao da misli kako mu je njezino troje djece, malo prevelik zalogaj.

"Ako su mu prevelik zalogaj troje odrasle djece koji su samostalni, ne znam, a znamo svi da je skoro teže biti s jednim djetetom nego s troje odraslih", zaključila je Dragana.

Hrvoje je pak još jednom ponovio kako mu je želja postati otac.

Znači li to da će se Hrvoje odlučiti Marinu voditi na putovanje, ostaje nam tek vidjeti u sljedećim epizodama Ljubav je na selu od ponedjeljka do petka na RTL-u.