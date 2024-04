Hrvoje Špoljarec, farmer koji se pojavio u 15. sezoni RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", koju možete pogledati putem platforme Voyo, prošle godine priznao je da se zaljubio u djevojku koju je zaprosio nakon svega dva mjeseca veze. Bila je to ljubav na prvi pogled, no do vjenčanja nažalost neće doći. Hrvoje je sada za RTL.hr otkrio da je prekinuo zaruke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ponovno sam slobodan. Nemam vam što konrektno reći. Prekinuli smo. Na početku mi je bio šok, ali sam dobro. Nisam povrijeđen", rekao je Hrvoje.

Foto: RTL Foto: RTL Hrvoje Špoljarac

Bivši par živio je u Dubrovniku, no nakon prekida se Hrvoje vratio u Zagreb te se vraća na farmu konja kod svoje tete. Pronašao je novi posao i kreće ispočetka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je razočaran, ne gubi nadu i vjeru u ljubav.

"Idemo dalje", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" pogledajte putem platforme Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o "Ljubav je na selu"