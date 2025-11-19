Gledatelji ne prestaju komentirati osebujnu Đurđu: 'Kraljica. Najjači lik ikad'

U emisiji ''Ljubav je na selu'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, osebujna Đurđa Antolović već je u prvim minutama kod farmera Željka postala jedna od zvijezda sezone. Na brzom spoju sjela je nasuprot Željka i preuzela razgovor, testirajući ga i na prvom spoju i tijekom seoskih igara, gdje su zajedno izveli nekoliko zadataka pred kamerama.

Gledatelji su ubrzo saznali da Đurđi ovo nije prvi da je pred kamerama. Iza sebe ima manekensku i glumačku karijeru, pojavljivala se u seriji ''Krv nije voda'', a poznata je i po istančanom modnom ukusu.

Gledatelji obožavaju osebujnu Đurđu: 'Zakon je'

Danas u ''Ljubav je na selu'' jednako glasno brani svoje stavove, bez zadrške kaže što misli o Željku i ljubavi, a publika je obožava upravo zbog toga.

"Đurđa je zakon! Šarmantna, simpatična, dotjerana, njegovana i u skladu sa svojim godinama", "Đurđa je najjači lik ikad! Svaka joj je na mjestu, šarmantna je, ubojito iskrena, ima stav i preludo dobar odjevni stil, šteta bi ju bilo ne gledati dalje", "Kraljica", neki su od komentara.

