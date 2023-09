No posve ga je zbunila Suzana koja je, nakon što ju je Ivan izbacio, dotrčala i pitala Antu može li prijeći među njegove kandidatkinje. On je to prihvatio i izbacio Irenu i Jasminu.

Irena je bila i više nego zadovoljna izbacivanjem jer je priznala da se na fešti povezala s Radoslavom i voljela bi doznati hoće li on prihvatiti nju!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Gospodaru moj, primaš li me na svoju farmu?'' upitala ga je, a on je sretno najavio: ''Show tek počinje!''

Ostale Radoslavove dame nisu bile presretne tom odlukom, a prednjačila je Slađana: ''Ja sam za nju top riba. Diva!''

Radoslav je odlučio da kući idu Kata i Slađana, koja je uz suze otrčala s izbacivanja, a farmer je nije mogao zaustaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Zašto si pogođena? Ovo je igra'', pitao ju je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Kajat ćeš se! Ponižena sam, znam koliko vrijedim. Htjela sam na farmu s ovim ostalim djevojkama. Sve je to namješteno'', nije mu dala do riječi Slađana, zaključivši da se samo poigravao s njom.

''Mi smo dva različita svijeta'', zaključio je i farmer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A nakon Slađina odlaska, i druga Radoslavova izbačena dama priredila je neočekivano iznenađenje i poručila: ''Ja bih kod Mije!''

No, nažalost, farmeru se nije dovoljno svidjela da bi je prihvatio među svoje kandidatkinje, a svoj buket je emotivno dodijelio bajkerici Mariji te je ispratio kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ogovara druge, nagovara me na nešto... Ja osjetim tko mi ne leži, za fer sam igru'', poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A za to vrijeme zlatne djevojke nestrpljivo su se spremale za upoznavanje farmera jer vrijeme je za spojeve naslijepo, i to pred svim ostalim farmerima i kandidatkinjama.

Na redu je prvi bio Stjepan, a preko puta pregrade sjedila je Ranka.

Farmer ju je ispitivao o izgledu, namjerama pa joj poručio: ''Tražim ženu od 95 kilograma, malo širu u ramenima''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svoje oduševljenje Stjepan nije mogao sakriti kad je vidio svoju Ranku.

''Taj prvi dojam bio mi je malo šok'', priznala je ona.

Na redu je bio najmlađi Ivan čija je zlatna djevojka povratnica Gabrijela. Od boje očiju, visine i izgleda, sve je farmer želio doznati na prvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Sasvim sam obična, ne znam što bih rekla o sebi'', rekla mu je Gabi, ''Teško mi je s ljudima pričati kad ih ne gledam u oči''.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Na prvi pogled kad mi je skinula povez, kao da je imala neku tremu. Sve je bilo super, zagrlili smo se, meni je prvi dojam bio odličan'', rekao je.

''Sad ide show'', najavio je Radoslav sjedajući na mjesto za upoznavanje, gdje ga je čekala Riva, Osječanka koja živi u Dortmundu.

Škakljiva pitanja u Radoslavovu stilu razočarala su Rivu koja od njega nije mogla doći do riječi, no njega je ipak zanimalo zašto je pisala baš njemu: ''Bio si mi simpatičan... Onako, pravi muškarac... Nisam ja znala tvoj karakter''.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Volio bih da si normalna'', poručio je kratko.

''Čekaj ti dok dođeš u moje ruke, kad budemo sami u četiri oka'', šalila se Riva, a onda je konačno stiglo vrijeme da farmer skine povez.

''Dobro, nije loša. Ima dobro karakterno lice'', kratko je komentirao farmer, dok je Riva zaključila da tu nema kemije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miju je čekala 'zlatna' Brankica, a farmera je zanimalo sve, od boje očiju do veličine košarice.

''To ću ti dati da sam otkriješ, procijeniš'', istom mjerom mu je vratila, dodavši da mu namjerava ''srediti'' bradu koja joj se nimalo ne sviđa.

Bajkera Miju zanimalo je i voli li motore: ''Imam mali strah, ne znam baš bih li sjela na motor. To bih stvarno trebala imati povjerenja''.

No Brankicu je zanimalo što je radio na tulumu prošle večeri, a on je prešutio sve o poljupcu s Vesnom.

''Sve više osjećam da bi tu moglo biti nešto'', poručio je kad ju je ugledao.

Idući je bio Ante kojemu je dolazila Milena, koja je već posumnjala da je Klara nešto loše o njoj pričala farmeru.

''Ovo je borba za njega... Ništa što je dobro u životu neće ti nitko pokloniti'', poručila je Klara.

''Ja sam došla autom u nadi da se zajedno vraćamo na Pelješac'', poručila je odmah Milena svom farmeru i ostavila ga bez teksta.

''Iako je između naš zid, ja osjećam sol na tvome tijelu'', dodala je.

''Kako je tekao razgovor, ona je u mojim očima tonula sve dublje'', poručio je farmer, dok je Milena bila uvjerena u suprotno.

''Dala sam otkaz u firmi i ponijela sve u svoja tri kofera. Sigurna sam da sam ta koju tražiš'', Milena je istaknula, ''Vidi, Ante, primijetila sam da ti treba jedna ljuta Hercegovka''.

Prije nego što je skinuo povez, Milena ga je čak natjerala da zajedno i zaplešu, a on od šoka nije mogao ni progovoriti.

POGLEDAJTE VIDEO:

A kako će izgledati kad Branko ugleda 'zlatnu' Smilju i što donosi novi party, gledatelji će doznati u srijedu od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'. Cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo, 24 sata prije emitiranja na televiziji.