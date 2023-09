Došao je trenutak odluke i za farmera Ivana Detkovića. Gabrijela je priznala da nije sigurna da ide dalje, iako je zlatna djevojka. Ivan je bio neodlučan, no u međuvremenu je donio odluku.

Voditeljica Anita Martinović pitala je kandidatkinje imaju li nešto reći, a oglasila se Antonija. "Zbog nekih svojih privatnih razloga nažalost neću moći ići dalje pa odustajem", rekla je.

"Stvarno? Ovo me sad jako pogodilo jer ti si trebala ići na moju farmu, ali ako su privatni razlozi, onda te razumijem u potpunosti", istaknuo je Ivan čiju reakciju možete pogledati i na platformi Voyo.

"Ja sam isto pogođena", rekla je Tihana. "Svejedno mi je bi li se ljubav dogodila ili ne. Privatni razlozi su veći od ljubavi", komentirala je Antonija.

"Mislim da će mu se dogoditi da spadne na to koja mu ostane, a to bi vrlo lako mogla biti Samanta", ispričala je Tihana.

"Da nije Antonija sama izašla, ja bih voljela da izbaci Tihanu jer me živcira. Tihana puno blebeće, jako je iritantna osoba, stalno kva kva kva tako da bih ja osobno voljela da Tihanu izbaci, a koga bi on izbacio, to ja ne znam. Ajoj, s Tihanom na farmu ići....", rekla je Samanta.

