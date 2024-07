Dušan Golubovac osvojio je srca gledatelja skromnošću u 12. sezoni "Ljubav je na selu", čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo. Dirnuo je gledatelje svojom teškom, životnom pričom, a bilo mu je i slomljeno srce.

Zaljubio se u Goranu Vušurović te se činilo da su osjećaji obostrani, no kada su došli na njegovu farmu u Zrinu, njihov odnos se promijenio.

Ipak, njegovo pojavljivanje u "Ljubav je na selu" primijetila je Ana-Marija iz bosanske Fojnice koja mu se javila na društvenim mrežama. Shvatili su da su stvoreni jedno za drugo i okrunili svoju vezu brakom.

Preselili se zbog potresa

Par je prošle godine dobio drugo dijete, a zbog loše situacije s kućom nakon potresa, bili su prisiljeni preseliti se drugdje.

"Od Sisačko-moslavačke županije dobili smo stan na korištenje prije jedno četiri mjeseca. Supruga je s djecom većinom u tom stanu, a ja se moram vraćati u Zrin jer su nam tamo domaće životinje. Tako smo se raspodijelili", rekao je Dušan u ožujku za RTL.hr, a sada je otkrio kako se situacija nije puno promijenila.

"I dalje često odlazim na selo kod sebe jer imam životinje... U stanu nam je dobro, no trebalo nam je vremena da se naviknemo na stepenice, na petom smo katu ili četvrtom ako ne brojimo visoko prizemlje. No, tamo smo već devet mjeseci tako da smo se polako naviknuli", rekao je Dušan.

Imaju dvoje djece

Inače, supružnici imaju kćerkicu Mašu i sina Mihaela koji je rođen prošle godine kada se Hrvatska borila s poplavama. Dušan je o njima progovorio za RTL.hr.

''Mlađi sin je počeo ustajati na noge i hodati uz pridržavanje, a i pričati. Tako da nas je to baš razveselilo, odlično je s njim, a starija kćer Maša je prava mezimica'', rekao je sretno Dušan, a uz tu novost, Dušanu sutra dolazi britanska televizija.

"Iz Londona će nas doći snimiti kako ovdje živimo. Snimiti će nas, koje volimo selo i poljoprivredu", priznao je Dušan uzbuđeno. Što se tiče planova za ljeto, Dušan je otkrio kako bi volio otići na more, no tek početkom rujna.

"Malo ću odmarati, no većinom raditi. Svakako bismo voljeli otići kao obitelj na more pred kraj sezone, no to će biti moguće tek na kraju kada se malo spuste cijene i smanje gužve. To bi bilo svakako negdje bliže. Opatija, na primjer", rekao je Dušan za RTL.hr.

Teška životna priča

Podsjetimo, Dušan ima tešku životnu priču i zbog svega što je prošao, naučio se skromnosti. U petom razredu osnovne škole roditelji su ga, zajedno s bratom Vojislavom i sestrom Milanom, ostavili u Dječjem domu u Vrbina u Sisku jer im nisu mogli omogućiti da normalno pohađaju školu.

Još mu je teže postalo nakon smrti majke i bake, ali u situaciji u kojoj se našao, naučio je brinuti za sebe i imanje.

