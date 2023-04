Izazovi pred farmerima sve su veći. Hrabriji među njima već su poveli svoje dame na romantično putovanje.

Milko je sve isplanirao za sebe i svoju Jasnu u Opatiji. "Čim sam na moru, meni je lijepo. A i moj Milko je na moru, eto, sve se slaže", ispričala je Jasna.

'Ona je jako profinjena gospođa'

Velika romantika zavladala je između Jasne i Milka, poljupci, ruže i šampanjac samo su dio njihovog opatijskog uživanja. Šibenčanin je dao velika obećanja dami iz Sarajeva.

"Ona je jako profinjena gospođa, jako dobro izgleda i toliko sam sretan što sam upoznao nju", rekao je Milko o Jasni. "Nadam se nekoj ljubavi između nas dvoje i da ćemo ostati skupa", zaključila je Jasna.

Vesna i Siniša imali su ozbiljan razgovor, a tijekom istog je Vesna rekla Siniši da je stalno uz Martinu. "Puno vremena posvećuješ jednoj, a drugoj ništa", rekla je farmeru Vesna.

Rekla mu je da joj nije posvetio dovoljno vremena, no on je dodao da je otpočetka gleda kao prijateljicu. To je Vesni i rekao, a ona se složila. "Ok, ako ti tako kažeš, onda neka bude tako", rekla je Vesna.

Tijekom igre istine - koju su zaigrali Siniša, Martina i Vesna - Martina je odgovorila da je zaljubljena u Sinišu, a on je uzvratio istim osjećajima.

Kod Ljiljane i Dragoljuba, s druge strane, vlada prava romantika u Makarskoj. Otkrili su što su radili dok su bili razdvojeni te nastavili kovati planove o budućnosti.

"Nervoza me pomalo pere, nismo se dugo vidjeli", rekla je Ljiljana uoči susreta s Dragoljubom. "U danima je to kratko, ali meni je to bilo dugo".

"Puštamo si veselje i razonodu, upoznajemo se laganini", ispričao je Dragoljub o idiličnom odnosu s Ljiljanom. "Osjećam se sretno i ispunjeno", ispričala je Ljiljana.

'Malo radi nervoza, ali...'

Dok su neki već izabrali s kime bi htjeli graditi budućnost, drugi imaju problema pa je tako Hrvoje u nedoumici - Marina ili Dragana? Stigao je dan njegove odluke.

"Malo radi nervoza, ali...", komentirala je Marina prije negoli je Hrvoje izrekao svoju odluku.

"Bilo je sve lijepo i idilično", dodala je. "To mi govori da ću ja ići kući", izjavila je Marina prije Hrvojeve konačne odluke. Odlučio je sa sobom na putovanje povesti Marinu! "Upoznali smo se bolje u kraćem vremenu", ispričao je Hrvoje.

Cvijeće je predao Dragani, koja je farmu napustila. "Prozirna je osoba, lako ga je za pročitati", ispričala je Dragana i poručila da je krivu odabrao. "Marina prema Hrvoju ne osjeća ništa, a poslije putovanja svatko sebi - adio", prognozirala je Dragana. Sretna je, ipak, što se prijavila i sudjelovala u showu.

Marina i Hrvoje uskoro su se našli u Rovinju, nakon što su se jednom čuli otkako je Marina napustila farmu. "Vidio sam da nije zainteresirana, čuli smo se jednom, a ja nisam htio ništa forsirati", ispričao je Hrvoje.

"Na poruke mu nisam odgovarala jer nije bilo sadržaja", otkrila je Marina. Potom je Hrvoja pitala i zašto se još čuje s Draganom. "Nije me zasmetalo, ali možda je krivu djevojku odveo na romantično putovanje", rekla je Marina.

Kod Zvonka je uvijek zabavno! Odveo je djevojke na iznenađenje, Brankicu i Smilju doveo je u frizerski salon kako bi obje imale tretman za uljepšavanje. "Zvonko nas je lijepo iznenadio, iako smo mi njemu lijepe i ovako", ispričala je Smilja.

"Nalazim se u velikoj neizvjesnosti, teško mi je izabrati", rekao je Zvonko, tužan što se sve privodi kraju. Pitao je i Anitu što misli o djevojkama.

'Mislim da je Dona dosta dvolična'

U Poreč je, pak, Ivan doveo Donu i Gabrijelu. "Bilo je lijepo", izjavila je Dona. "Sve je lijepo i krasno, ali moram jednu žalosnu vijest donijeti", rekao je Ivan. Morao je odabrati djevojku koja će napustiti farmu. Teško mu je palo, no odluka je pala na Gabrijelu koja je morala napustiti Ivanovu farmu.

"Drago mi je što sam bila ovdje, što sam te upoznala, bilo je predivno, stvarno super. Toliko toga sam doživjela, bilo je odlično", izjavila je Gabrijela nakon izlaska. Doni je bilo žao što je Gabrijela ispala.

"Cura je za poželjeti", rekla je Dona. "Mislim da je Dona dosta dvolična, Ivanu priča jedno, meni drugo. Meni priča da joj se ne sviđa, da joj je premlad i neozbiljan", izjavila je. "Mislim da se Dona jako poigrava s njegovim osjećajima i to je jako ružno", dodala je. Izrazila je nadu da će ostati s njim prijateljica.

