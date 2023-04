Ivan i Dona otišli su na romantični piknik koji je završio onako kako to zaljubljeni farmer nije očekivao.

"Ne mogu te ocijeniti, ne mogu te pročitati, ne mogu skužiti što želiš. Baš si ono, neprocjenjiva osoba. Iz mog ugla gledanja", rekla je Ivanu Dona, a on je upitao: "Znači, to ne može dalje nikako?", na što je on dobio negativan odgovor.

"Ja ne znam zašto se ona prijavila ako ne želiš ništa. Ja sam je odabrao da probamo nešto", rekao je Ivan.

"Ovo je mali grad i možda želi izvesti sve ovo do kraja da bude lijepo. Tako da se ne želi svađati, ne želi ništa", zaključila je Dona čiji monogolog s Ivanom pogledajte u videu.