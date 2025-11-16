Dejan iz 'Ljubav je na selu' progovorio o Ajdi: 'Jako je zgodna, baš mi se svidjela'

Farmer Dejan iz emisije "Ljubav je na selu" iskreno je progovorio o odnosima s djevojkama koje su zbog njega došle u show. Govoreći o Matei, rekao je kako smatra da je ljubomora odigrala veliku ulogu te da upravo zbog toga nije došla na party. “Iskreno, nije me to previše uznemiravalo”, priznao je Dejan za RTL.hr.

Potpuno drugačiji dojam na njega je ostavila Ajda, koja je zbog njega doputovala iz Slovenije i osvojila ga već na prvi pogled. “Ajda me iznenadila kada je došla iz Slovenije. Jako mi je drago što je došla i odmah mi se svidjela. Stvarno je cura zgodna, ima lijepo tijelo i, naravno, nogice. Lijepa je i jako mi je slatka s tim naočalama”, rekao je za RTL.hr.

Foto: Rtl

Osvojila ga i osobnošću

Istaknuo je kako ga nije privukao samo njezin izgled, već i njezina osobnost. “Ona je mlada i ima 19 godina. Kada smo se upoznali i razgovarali, imao sam želju da joj budem prvi dečko”, otkrio je.

Na imanju ga je iznenadilo i jedno poznato lice — Dora, koju je, kaže, znao i prije. “Doru sam znao iz viđenja. Iznenadio sam se jako kad je došla. Nije mi javila da se prijavila, valjda me htjela pozitivno iznenaditi. Teško mi je bilo s njom razgovarati, nije baš komunikativna. Ne znam, možda ju je bila trema”, iskreno je zaključio za RTL.hr.

Novu sezonu "Ljubav je na selu" pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

