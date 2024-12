Darko nakon prekida s Milenom dobiva ljubavne ponude: 'Ozbiljne su oko toga, ne mogu se žaliti'

Farmer 17. sezone popularne emisije "Ljubav je na selu", Darko Školnik, za RTL.hr otkrio je da je dobio veliku podršku gledatelja nakon svog pojavljivanja u emisiji te da su mu se mnoge žene javile nakon njegovog prekida s Milenom.

Foto: RTL

"Moji prijatelji i susjedi su pratili Milenu od ranije i vjerovali su da neće biti ništa. Predvidjeli su po njezinom ponašanju da je manipulatorica. Ljudi, koji me ne poznaju, bili su sretni što sam nekoga našao, neki su komentirali da ne bude ništa. Puno ljudi mi se javlja, podržavaju me što sam tražio ljubav, javljaju mi se žene koje su to pratile od početka, kažu da sam dobra osoba, da nisam to zaslužio. Neke se žele vidjeti. Dosta ih je ozbiljno oko toga. Treba polako oko toga, ne treba brzati. Sve je to zasad na dopisivanju. Zadovoljan sam, ne mogu se žaliti", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam dogovarao nikakve susrete. U petak idem natrag u Nizozemsku. Ne želim ženama davati lažnu nadu i povrijediti ih. Treba se više upoznati u porukama i preko videopoziva. Ne zanima me ljubav na daljinu, želim da je bliže meni, oko 60 kilometara od Hagnja gdje imam imanje i kuće. Možda se rodi nešto i u Nizozemskoj. Javljaju mi se i žene iz drugih zemalja. To je ipak malo predaleko, no vidjet ćemo kako će se sve posložiti. Ne treba žuriti", dodao je.

Foto: RTL

Smeta mu što Milena govori da su na početku svoje ljubavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne želi reći pravu istinu. Sve zaokreće, ali to je na njoj. Ne želim je vrijeđati niti voditi rasprave o tome", prenosi RTL.hr.

Što se tiče proslave Nove godine, nema neke posebne planove.

Foto: RTL

"Zove me obitelj da dođem k njima, doputovali su iz inozemstva. Zove me i susjed da kod njega slavim. Ništa nije dogovoreno. Možda na kraju dočekam novu godinu u krevetu. Ovdje je prekrasno vrijeme. Vidjet ću. Mi ekipa skupimo se u roku dva sata, imamo uređene podrume i konobe", ispričao je Darko za RTL.hr.

Propuštene epizode showa "Ljubav je na selu" gledajte na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Anita Martinović u kvizu otkrila koliko zna o 'Ljubav je na selu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa