Damir Toplek iz "Ljubav je na selu", aktivan je na društvenim mrežama na kojima pratiteljima otkriva što se događa u njegovom životu i da svaki slobodan trenutak koristi za putovanja.

Nedavno je iznenadio svojom fotografijom na kojoj je pozirao bez svog omiljenog modnog dodatka.

"Samo veselo", poručio je pokraj objave na kojoj uživa u kupanju u Karlovcu. Na fotografiji nije imao svoj zaštitni znak - šešir s kojim ga inače uvijek viđamo.

Također, dok se družio sa Samantom, oboje su često nosili šešire.

Prekinuo sve odnose sa Samantom

Podsjetimo, Damirovi putevi su se nedavno razišli sa Samantom, a oboje su progovorili o kraju njihovog prijateljstva.

"Razlog našeg prekida je to što je on sebična i nezrela osoba", rekla je Samanta i dodala kako je pročitala njegov intervju za RTL.hr. "Vidjela sam da on u intervjuu spominje kako se nadao da ću se ja njemu ispričati, ali ako se itko treba ispričati za išta to bi bio samo on", komentirala je Samanta.

"No, on je previše zaglibio u egoizam, nema tu više pomoći oko našeg odnosa, niti ga više želim u svom životu... Pomladila sam se jedno deset godina otkad ga nema za ovo kratko vrijeme. Njemu želim svu sreću... Bilo je i puno lijepih uspomena s njim, ali što je tu je tako je - valjda moralo biti", pojasnila je Samanta. "On neka nastavi tako živjeti kako živi, a ja ću sreću sigurno pronaći s puno boljom osobom", dodala je.

"Da budem iskren, očekivao sam ovakav odgovor od nje. Samanta kao Samanta i dalje fura svoj stil, klasična obrana i stavljanje sebe ispred mene i svih vas", komentirao je Damir i dodao kako je upravo njezina poruka da je egoista prevršila svaku mjeru.

"Upravo to je bila ta posljednja njena poruka meni, kao grom iz vedra neba – sebičan si i egoista, koja je prelila čašu, a bome i flašu", objasnio je. "Možda su njeni osjećaji bili jači, pa se malo uzrujala i postala nervozna, šteta, a mogli smo i dalje ostati prijatelji za recenzije, putovanja i smijeh, trebala se samo ispričati i javiti, samo to", dodao je.

