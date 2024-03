Branko Jurković u prošloj sezoni RTL-ovog showa "Ljubav je na selu", koju možete gledati na platformi Voyo, upoznao je Smilju s kojom je započeo ljubavnu vezu. Nažalost, došlo je do prekida. Branko se tijekom snimanja dopisivao s drugim ženama, što mu je Smilja uvelike zamjerila. Iako nije uspio pronaći ljubav u showu, Branko je srodnu dušu upoznao nakon izlaska. Svoju dragu je planirao odvesti pred oltar, no nažalost, na kraju ništa od toga.

"Otišla je, zeznula je sve. Otišla je bez pozdrava", rekao je Branko te se požalio da mu je slomila srce.

"Kada sam ja otišao na posao, ona je otišla. Ne znam zašto. Nismo se svađali. Bili smo jako složni. Zbog svog odlaska me slomila, uništila me. Srce mi je slomljeno, povrijeđen sam", rekao je Branko za RTL.hr.

Foto: RTL Foto: RTL

Zaručnica ga je, kaže, ostavila na Valentinovo i točno deset dana prije vjenčanja. Naime, trebali su se vjenčati 24. veljače, sve je bilo dogovoreno - matičar, sala, kolači…

"Ponizila me, ne samo pred ljudima, nego i pred Bogom. Da smo se mi svađali, onda bih nešto i rekao. To joj ne mogu nikada oprostiti, a volim je više od sebe", naglasio je i dodao kako mu je vratila prsten. "A što mi to vrijedi", utučeno govori Branko.

"Nisam nikada izgubio vjeru u ljubav iako me srce boli za njom. Srce mi je sišlo u pete, neću se nikada oporaviti. Iznenadila me, ali što ću, život ide dalje", zaključio je.

