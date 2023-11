Branka Kobasić, koju je farmer Mijo Bošnjak u 'Ljubav je na selu', odabrao za romantično putovanje, progovorila je za RTL.hr o svom životnom putu, pokojnom suprugu i djeci. Show 'Ljubav je na selu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

'Ispunjava me taj posao'

"Poslije osnovne škole sam išla u trgovačku školu. U biti nisam to voljela, ali me tata nagovorio. 'Ajde, trgovac, trgovac. To ti neće propasti'. Ja sam završila trgovačku, ali stvarno nisam nijedan dan radila taj posao. Ja sam se mlada s 21 godinu zaposlila u bolnici. Ja sam uvijek osjećala da volim pomagati ljudima i zaposlila sam se u bolnici kao servirka na odjelu i onda su vidjeli da imam veliku empatiju prema ljudima. Ja sam sestrama pomagala i onda mi je jedna od njih predložila da završim tečaj. Ja sam to završila i radila i danas radim taj posao. Ne više u bolnici, radim za sebe. I stvarno me ispunjava taj posao", ispričala je Brankica.

'Sretna sam'

Otkrila je da žali što nije išla u medicinsku školu, ali ističe da se udala i već imala dvoje djece.

Ljubav je na selu

"Ja sam topla osoba. Imam puno ženskih i muških prijatelja. To ljudi valjda osjete. Ja volim kad vidim zaljubljeni par, nebitno staro, mlado, da se grle i drže za ruke. Ja sam sretna", objasnila je zašto joj odgovara posao njegovateljice.

'Kad je umro, sve je stalo...'

Brankica je otkrila koja ju je životna situacija obilježila, a iz nje je puno naučila.

Ljubav je na selu - Brankica

"Smrt mog supruga. Znači, on se meni naglo razbolio. U sedmom mjesecu smo doznali da je bolestan, u desetom je umro. Mislila sam: 'Bože moj ako je on mogao umrijeti'. Mislim, bio je zdrav, pucao je od zdravlja. Poslije njegove smrti sam rekla: 'Sad ćeš Branka živjeti dan za danom. Nemoj ništa planirati'. Mi smo imali tolike planove. Sad sam ja naslijedila staru kuću od roditelja koju je trebalo sređivati. Jesmo nešto uspjeli. Kad je on umro, to je sve stalo, naravno. Rekla sam si: 'Ti ćeš sad živjeti dan za danom. Nema planova. Budi vesela, vedra. Pomogni ljudima koliko možeš i to je to'. Tako sam se izvukla. I danas tako živim", ispričala je.

"To sam se jako razočarala. Mi smo imali super brak, super smo se slagali i kad ti se tako nešto dogodi, ne znam. Bilo me to jako slomilo. Imala sam dobru psihijatricu, ona me izvukla. Ja sam bila deset kila smršavjela. 25 godina braka. On je mene od milja zvao stara. Toliko smo imali povjerenja. Nikad mi nije palo na pamet da bi mene taj čovjek prevario. Nikad više neću pronaći takvog", dodala je. Što je još Brankica rekla u intervjuu, pogledajte u videu.

