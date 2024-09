Bahra Zahirović za Net.hr o srodnoj duši i kupnji kuće: 'Strašno sam uvrijeđena'

Bahra Zahirović (59) je bivša kandidatkinja RTL-ovog showa ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo bez reklama. U emisiji nije pronašla ljubav svog života, ali je zasigurno pronašla izuzetno dobre prijateljice. Riječ je o Ines Petrić (51) i Ireni Slopšek (48) s kojima se sprijateljila tijekom sudjelovanja u showu. Bahra je u više navrata svojedobno izjavila da ju prati loša financijska situacija, zbog čega si ne može priuštiti mnogo toga. Primjerice… Najam apartmana na moru. Iz tog nas je razloga zanimalo kako bivša sudionica showa ''Ljubav je na selu'' izdržava ove visoke temperature. Odnosno, rashlađuje li se na moru ili iskorištava prednost gradskih bazena.

"Imam lijepe uspomene s odmora. Podijelila bih da sam u dva navrata bila na moru kod dragih prijatelja koji su me pozvali na druženje. Proveli smo lijepe zajedničke trenutke, kupali se, a tu i tamo se i izašlo... Sve u svemu, lijepo druženje. Puno im hvala", rekla je Bahra.

Kako na društvenim mrežama često imamo priliku vidjeti fantastičnu trojku iz RTL-ovog showa dok uživaju u društvu jedne druge, Bahra nam je otkrila kako zapravo izgleda njihov izlazak i koje su teme najaktualnije na njihovom dejtu.

"Kada govorimo o mojim prijateljicama i našim druženjima kako bi si popravile dan, ona se mogu opisati kao druženja puna pozitive na kojima su aktualni razgovori potaknuti nekim događajima iz prošlosti. Recimo, neke stare ljubavi, lijepo djetinjstvo, putovanja i situacije koje su nas jako razveselile u životu. Takvi se razgovori najčešće vode uz dobru kavu ili cappuccino", zaključila je Bahra koja se potom osvrnula na svoju i dalje nepronađenu srodnu dušu.

Gdje je Bahrina srodna duša?

U emisiji nije pronašla svoju drugu polovicu, a sudeći prema njezinim riječima i dalje je sama. Kaže nam Bahra, danas je jako teško pronaći srodnu dušu i pritom nije mogla biti iskrenija nego što je bila.

"Što se tiče interesa o pronalasku nove ljubavi… Gledajte, danas je uistinu teško pronaći srodnu dušu. Sve više ljudi okreće se drogi, alkoholu i nasilju. Stvarno bi htjela upoznati pravu srodnu dušu, ali smatram da je prije upuštanja u išta, potrebno jako, jako dobro upoznati osobu. Od toga za sada ništa, ali to ne znači da u skorije vrijeme ne želim naletjeti na jednog pravog, kulturnog i finog čovjeka koji će me cijeniti jednako kao i ja njega."

Sve nam je to lijepo objasnila Bahra Zahirović. Opisala je divna druženja s prijateljicama i nastavila sve do srodne duše koju još nije upoznala, ali joj se i dalje nada. Nakon toga se oglasila i o vlastitoj karijeri. Odnosno, planira li u skorije vrijeme promijeniti karijeru i ako da, koji bi bio razlog tome. Naime, Bahra trenutno radi u održavanju poslovnih prostora.

"Svaki posao ima uspone i padove. Zbog toga mi je sada teško reći vam koliko dugo ću ostati na ovom radnom mjestu. Ali, ako mi se pruži prilika za bolji posao i bolju plaću s kojom bih, manje više, mogla zadovoljiti životne potrebe, naravno da bi mi bilo u interesu promijeniti posao. Da idem na neko sigurno radno mjesto gdje je ugodna radna atmosfera i gdje su ljudi kulturni. Svatko ide za boljim, pa tako i ja'', izjavila je Bahra za Net.hr.

Razočarana je u ljude...

Bahra trenutno prima minimalnu plaću što joj je otežalo mogućnost kupnje vlastite nekretnine. Tada su se u skupljanje novca za Bahrinu kuću uključile njezine prijateljice Ines i Irena, a sada nam je otkrila kako napreduje skupljanje novca i je li uspjela doći do novca koji bi joj omogućio vlastitu kuću o kojoj sanja.

"Nemam nikakve pohvale vezane za skupljanje novca. Strašno sam jako uvrijeđena što su ljudi pisali svakojake komentare koji nemaju nikakve veze sa mnom. To su ljudi koji me ne poznaju. Također, jako mi je žao što su lažno osuđivali Ines Petrić i Irenu Slopšek za koje su rekli da će me opljačkati nakon što dobijem novce", požalila se i dodala:

"Ne dam nikome za pravo da tako govori o njima jer to nije istina, Dovoljno poznajem cure. Ja se borim i dalje, a ne mogu baš navesti osobu koja mi je naročito pomogla. Znam da je situacija danas krizna i teška, ali ne volim ljude koji vrijeđaju i ucjenjuju."

