Razvod srpske turbofolk pjevačice Dragane Mirković i Tonija Bijelića tema je brojnih medija, a Dragana je dobila veliku podršku brojnih žena.

Među njima su i popularne natjecateljice showa 'Ljubav je na selu', čije propuštene epizode možete pratiti na platformi Voyo, Bahra Zahirović i Ines Petrić, koje su odlučile dati savjet Dragani.

Bahra tvrdi da je mlađe slađe

Bahra je za Scenu Story komentirala situaciju: "Na strani sam Dragane Mirković. Nije lijepo da on sad uživa s 15 godina mlađom. Podržavam uvijek prevarenu stranu, bez obzira bila muška ili ženska. Pravedno od njega je jedino to što je dvorac ostavio Dragani i nadam se da će tako podijeliti i ostatak imovine."

"Ja bih se isto razvela od Tonija na Draganinom mjestu. Muškarci koji sad imaju oko 50-60 godina rade ovakve stvari jer misle da će mlađe žene biti aktivnije. Godine čine svoje, ali to nije fer prema ženama koje toliko dugo žive sa svojim muževima. Ne podržavam preljube i to nije dostojnost prema braku koji je trajao toliko godina", poručila je Bahra i dala savjet pjevačici: "Savjetovala bih joj da nađe mlađeg, bogatijeg i dobrog u duši te da s njim putuje, uživa jer je to zaslužila. Mlađe je slađe, i neka se toga drži."

Podršku je dala i Ines Petrić

I Ines Petrić pružila podršku Dragani Mirković putem društvenih mreža.

"Svijet u kojem danas živimo je iskvaren. Nekada su se cijenile uspješne žene, one koje su sposobne stvarati novac za budućnost svoje obitelji. Danas su takve žene manje cijenjene, bez obzira na to što izgledaju ‘top‘. Zvali se vi Dragana Mirković ili ne, nikada nemojte dozvoliti da novac stečen u zajedništvu s partnerom ide preko njega. Potrudite se da novac ide isključivo preko vas. Tako kada i vas u svojoj ‘ludosti‘ odluči zamijeniti s nekom mlađom, neće niti pomisliti na tu ideju", rekla je Ines.

Zatim je dodala: "Moja baba je uvijek govorila: ‘Budi dva koraka ispred muškarca s mislima, budi mudra i izbori se da novac u zajedništvu ide isključivo preko tebe."

Nakon toga je podijelila i svoje iskustvo.

"S godinama sam naučila da je baba, ipak, bila u pravu. Kako mi je to godinama govorila, muškarci su čudna vrsta ljudi. I kad im je dobro, u glavi razmišljaju kako bi to pokvarili. Uvijek igraju neke igrice. Uvijek osmišljavaju neke ludosti koji ih kasnije koštaju dobre veze, dobrog odnosa i savršenog braka. Jedno znam, i u to sam se uvjerila, da muškarci shvate kako su pogriješili onog trenutka kad je nama ženama (bar meni) svejedno da su shvatili", napisala je Ines na Facebook profilu.

Dala je i savjet Dragani Mirković: "I zato, Dragana Mirković, uzdigni se tako daleko da rijetki mogu doći do tebe i ne skidaj nikada u životu osmijeh na licu, bez obzira koje prepreke ti život nosi."

