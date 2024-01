Azra Kitić, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' nije pronašla ljubav sa slovenskim farmerom Jožefom Mastnakom, o čemu je ranije govorila za RTL.hr. Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!

"Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa. To je istina", ispričala je.

Foto: RTL Foto: RTL Azra i Jožef

Azra je sada otkrila da se zaljubila, a već neko vrijeme je u vezi.

"Dogodila mi se ljubav nakon showa. Uskoro ćete saznati sve", priznala je. "Zaljubila sam se u jednog Dalmatinca iz Zadra. Već neko vrijeme smo u vezi. Jako mi se sviđa", dodala je.

Foto: RTL Foto: RTL

Azra je svog dečka posjetila u Zadru, a kako kaže, ne može vjerovati da joj se dogodila takva ljubav.

"Bila sam kod njega deset dana. Imala sam svaki dan nekakva iznenađenja od njega. Jako mi sve ovo godi. Ne mogu vjerovati da se ovo, ovakva ljubav meni može dogoditi", priznala je.

Iako su silno željeli, Novu godinu nisu proveli skupa zbog obveza.

