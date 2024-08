Simpatična Anita Martinović (40), voditeljica emisije ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, u razgovoru za Net.hr ispričala je kako izgleda njezin savršeni ljetni odmor. Popričali smo i o tipičnim ženskim temama; kao što je pakiranje stvari za putovanja, ali i za plažu. Dotakli smo se i gastro tema, a Anita nam je ususret 17. sezone Ljubav je na selu, njezine pete u voditeljskoj ulozi, ispričala kako se priprema za posao i kakva je ekipa na setu.

Gdje se odmarate ovo ljeto? Kako zamišljate svoj savršeni odmor?

S obzirom na to da ljeti uvijek snimamo našu omiljenu emisiju, ove godine nisam još imala klasični godišnji odmor, no kad god mi se ukaže prilika da spojim koji dan, pobjegnem malo na more. Sada imam i svoj apartmančić, pa mogu otići kad god želim. To je baš lijep osjećaj o kojem sam cijeli život maštala.

Jeste li tip osobe koji puni baterije na plaži, ili više uživate u aktivnom odmoru u planinama? Volite li više buku i žamor ili ste tip koji preferira mir i tišinu za vrijeme odmora? Obilazite li noćne klubove i plešete do jutra?

Uh, ja sam osoba koja voli sve to. A najljepše je kad na istom mjestu imam i izbor svega toga. Na moru se volim odmarati na nekoj ne baš napučenoj plaži, nakon toga obožavam fine večerice, pa nakon toga šetnjice. Ovo ljeto planiram i nekoliko izlazaka s prijateljicama na Krku. Ima par dobrih festivala koje planiram posjetiti. Kad sam u Zagrebu i trebam punjenje baterija, s ekipom obožavam nedjeljom otići na Sljeme pješke, na misu i ručak i to je jedna od najboljih "terapija" koja mi je nadohvat ruke.

Što se sve nalazi u vašoj torbi za plažu? Što se sve nalazi u vašem koferu kada idete za ljetovanje? Jeste li jedna od onih koji unaprijed slože odjevne kombinacije za svaki dan, ili ste osoba koja uzme sve što misli da će joj trebati pola ormara:) ?

Torba za plažu je jednostavna - neko dobro ulje za sunčanje i za kosu, mobitel i zvučnik za glazbu i neko hladno piće. A kad je pakiranje u pitanju, prije sam nosila hrpu toga, ali godine iskustva su me naučile da na moru trebaš dvije dobre haljine, hrpu badića i ručnik za plažu, pa tako da se na taj način i pakiram. Što manje - to bolje! Nisam opterećena nekim ludim stajlinzima. Volim da mi je lijepo i ugodno i to mi je jedino važno.

Kako se najbolje opuštate? Meditirate li na godišnjem? Čitate knjige? Gledate serije?

Kao i s garderobom, stav je - što jednostavnije i manje, to bolje! Volim ležati na plaži uz neku lijepu glazbu u pozadini, koktelčić i sam pogled na more mi je dovoljan. Svako malo se bacim u more, proplivam i opet na ručnik. Nekad ponesem i neku light knjigu, neki ljubić, pa dok čitam, maštam i uživam u svemu oko sebe.

Koja vam je omiljena ljetna hrana? Piće? Volite li morske specijalitete?

Tjestenina na sve načine je moja omiljena hrana u svako doba godine. Obožavam i ribu, naročito ako je svježa i s roštilja, ajme! Osvježim se nekim finim tropskim koktelom s aromama kokosa i ananasa!

Na jesen kreće vaša peta sezona na mjestu voditeljice Ljubav je na selu. Kako se pripremate za posao? Postoji li trema?

Ekipa je zbilja uigrana, atmosfera opuštena, dobro se razumijemo, tako da nisu potrebne neke prevelike pripreme. Imam svoj tim ljudi koji se pobrine da uvijek lijepo izgledam, a urednici i ekipa iz produkcije se pobrinu da me upute u plan snimanja i sve važne stvari koje će se događati na setu. Vjerovali ili ne, kada se kamere upale - i farmeri i kandidatkinje i ja skupa s njima smo upravo onakvi kakvi jesmo i sve teče prirodno i lako. Zato je naš show iz godine u godinu tako zanimljiv, voljen i gledan, jer gledatelji prate iskrene reakcije i emocije kandidata, a neka iznenađenja i uzbuđenja koja se dogode tijekom snimanja baš nitko ne može predvidjeti!

