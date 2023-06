Voditeljica Anita Martinović kroz tri sezone popularnog RTL-ovog showa "Ljubav je na selu" vodila je farmere i njihove odabranice kroz emotivne vrtloge, prve simpatije, rađanje čvrstih prijateljstava, ali i prvih pravih ljubavi. Ona trenutno radi marljivo i neumorno radi na svojoj četvrtoj sezoni, a kako bi se odmorila, otišla je na godišnji odmor u Ameriku.

Ususret snimanju 16. sezone mnogima omiljenog realityja, Anita nam je otkrila što je za nju prava ljubav, je li pronašla svoju srodnu dušu, kako joj je bilo u Americi te što nas očekuje u novoj sezoni showa "Ljubav je na selu".

NET.HR: U jednom intervjuu sam pročitala da ste rekli da se prava ljubav može roditi i pred kamerama. Obrazložite to, molim vas.

ANITA: Pa u zadnje vrijeme često se vrte u člancima statistike iz "Ljubav je na selu", gdje imamo dvadesetak veza i brakova sklopljenih kroz našu emisiju, nešto i više od toga rođenih bebica iz tih brakova. Svjedočila sam, dok sam bila kandidat u "Gospodinu Savršenom", kako se neke djevojke zaljubljuju u našeg neženju te je također moja draga prijateljica Andrea prije par godina u showu "Brak na prvu" pronašla svog muža Mislava. Tako da sa sigurnošću tvrdim da je moguće! Ljubav je svuda oko nas - pitanje je samo gdje će se baš nama dogoditi!

NET.HR: Jeste li vi našli svoju srodnu dušu? Koji je vaš tip muškarca?

ANITA: Već i ptičice na grani znaju da ja volim visoke, tamne, brkate i bradate muškarce s lijepom kosom i zubima. Iako, s godinama sve više su mi važnije one dobre karakterne osobine na koje mi žene padamo, a koje su bitnije nego izgled, a to su šarm, samopouzdanje, odlučnost, brižnost itd.. Što se tiče moje srodne duše, javio je da će malo kasniti, ali stiže ubrzo!

NET.HR: Isplati li se dugo čekati i tražiti svog idealnog muškarac ili se treba zadovoljiti kompromisom, tj. nekim tko mu barem približno odgovara?

ANITA: Pa s obzirom na to da ja već 39 godina čekam idealnog za mene - mislim da je moj odgovor jasan. Naravno, nema tu univerzalnog točnog odgovora. Ne očekuju svi od života isto. No, nekako smatram da svi zaslužuju iskreno voljeti i biti voljeni. Na manje od toga ne pristajem.

NET.HR: Nedavno ste bili u Americi, točnije u New York i Los Angelesu. Je li povod putovanja možda bila ljubav?

ANITA: Povod putovanja je bila definitivno ljubav prema meni samoj jer mi je bio potreban godišnji, a također i ljubav prema mojim dragim prijateljima koji tamo žive i pozivaju me već godinama da ih dođem posjetiti, pa se napokon evo ukazala idealna prilika.

NET.HR: Imate li kakvu zgodicu s tog putovanja?

ANITA: U Los Angelesu sam taman bila kad je moj prijatelj Danny organizirao uspon na Hollywood znak s Hrvatima, pa je bilo simpatično penjati se uzbrdo s ekipom koja nosi hrvatsku zastavu i pjeva uz gitaru poznate hrvatske pjesme. Naravno, morali smo malo i prizalogajiti nakon penjanja, i to ni pet, ni šest podno Hollywood znaka.

NET.HR: Uskoro kreće nova sezona showa "Ljubav je na selu", to vam je, ujedno i 4. sezona. Imate li neke favorite iz prethodnih sezona ili neke vama drage zgodice koje biste s nama podijelili?

ANITA: Moram priznati da su mi svi farmeri podjednako dragi, no nekako vam se prirodno, htjeli - ne htjeli, ovi što na kraju cvrkuću od ljubavi zavuku pod kožu. Što se tiče zgodica sa snimanja o tome bi se mogao napisati roman. Recimo, jednom nam je u istom danu dva puta pukla guma na autu i to baš na brdu iznad Splita, izvan civilizacije, u podne usred ljeta! Ne trebam ni spominjati koliko u to vrijeme ima poskoka koji se vole malo posunčati. Uvijek su takve situacije u datom trenutku izazovne, no sva sreća tjednima ili mjesecima poslije, redovno se toga prisjećamo uz smijeh!

NET.HR: Kakav je osjećaj spajati ljubavne i prijateljske parove u showu?

ANITA: Biti dio priče koja drastično mijenja ljudima živote je veličanstven osjećaj. Ljubav je nešto najljepše što čovjek može doživjeti, pa ako i na najmanji način budemo zaslužni da se to razvije i dogodi - to je velika sreća!

NET.HR: Što gledatelji mogu očekivati od 16. sezone showa "Ljubav je na selu"?

ANITA: Ova sezona će biti spektakularna i naši gledatelji i fanovi neće biti nimalo razočarani, to mogu obećati!

NET.HR: Što biste poručili ženama koje se žele prijaviti u show, a nemaju hrabrosti?

ANITA: Znate kako ide ona popularna izjava: većina ljudi na kraju života više žali za stvarima koje nisu učinili, nego za onima koje jesu, a nisu možda ispale najbolje! Svi naši kandidati i farmeri dosad, bez obzira na to jesu li u našoj emisiji pronašli ljubav, sigurno su doživjeli puno zabavnih trenutaka poznanstava, upoznali prijatelje za život, putovali u neke krajeve u kojima nikad nisu bili, jeli jela koja nikad nisu jeli, sve u svemu, ponijeli su kući jedno novo zanimljivo životno iskustvo. Svatko tko se premišlja doći ili ne, neka se vodi ovom mišlju! To je kao da imate priliku ići na maturalac, ali u odrasloj dobi!

Drage dame, naši farmeri su i ove godine vrlo raznoliki, ima jako zgodnih mladih usamljenih duša koje jedva čekaju da im se javite i dođete na njihove farme, no isto tako i nekoliko šarmera s lijepim životnim iskustvom iza sebe. Kao i uvijek, sigurna sam da nas očekuje puno zabave i druženja. Stoga vam ne preostaje ništa drugo nego da se prijavite u novu sezonu "Ljubav je na selu" i date si priliku da upoznate novo, zanimljivo društvo, a možda se među njima baš pronađe i vaša srodna duša!

Prijave za novu sezonu showa već su otvorene, a sve zainteresirane dame mogu se prijaviti na e-mail adresi ljubavjenaselu@rtl.hr ili pozivom na broj 060 501 556 (0,46 EUR – fiksna mreža, 0,63 EUR – mobilna mreža).