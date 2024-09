Anita Martinović odgovorila na pitanja gledatelja: 'Možeš li se zamisliti na selu?'

Anita Martinović (40) je voditeljica RTL-ovog showa ''Ljubav je na selu'', a na male ekrane vraća se u 17. sezoni koja počinje devetog rujna, a koja je dostupna na platformi Voyo dan ranije bez reklama. U emisiji će ponovno pomagati farmerima u potrazi za ljubavlju, a dok s nestrpljenjem iščekujemo njihove susrete s kandidatkinjama i uzbudljive trenutke, Anita je odgovorila na nekoliko pitanja gledatelja.

Kako se radnja odvija na selu, za RTL.hr otkrila kako podnosi nošenje štikli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nedavno sam čak objavila jedan video kako se provlačim kroz neko polje, šumu pa su me kritizirali naši gledatelji, ali uglavnom, dosta dobro to ide. Malo nekad staneš u blato, ali to se očisti i idemo dalje. Uglavnom dobro", rekla je

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jesi li se ikada uplašila neke domaće životinje?

Konji su mi predivni, ali se dogodilo jednom da sam pala s konja i onda jednostavno ta nekakva, ne poznajem karakter te životinje, uvijek mi ulijevaju strahopoštovanje. Nije da ih se bojim, volim ih.

Povjeravanje kandidata?

Voditeljica je govorila i o tome povjeravaju li joj se kandidati koji su show došli sa željom da pronađu ljubav svog života.

"Stalno mi se povjeravaju. Tek dođem na njihovo imanje, ne sjednemo ni popiti kavicu, odmah krenu te teške životne sudbine, ali zapravo to je odlično jer se već odmah na početku povežemo, normalno razgovaramo. Vide da sam ja jedna sasvim normalna, prizemna osoba i onda lakše komuniciramo i pred kamerama", objasnila je Anita za RTL.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možeš li se zamisliti da živiš na selu?

Pa bih, uz pravu osobu i na Mars ako treba.

Koja sezona 'Ljubav je na selu' ima posebno mjesto u tvom srcu?

Svaka sezona mi je draga na svoj način, naročito ove iz kojih su se na kraju iznjedrili neki brakovi i ljubavi, ali nekako 13. je bila ta prva, a prve se uvijek pamte, kako se kaže, pa evo, reći ću 13.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i svaki posao drugi posao, tako i Anitin posao ima uspone i padove, ali je ipak naglasila koji joj je dio posla najdraži.

"Najljepši dio mog posla mi je što sam vidjela neke dijelove Lijepe Naše za koje nikad nisam znala ni da postoje i toliko je predivna naša zemlja", rekla je voditeljica za RTL.hr i dodala: "Evo, ne mogu se ni dandanas načuditi. To je stvarno najljepši dio svega ovoga i naravno, trešnjica na šlag, kad se dogodi ljubav između dvoje ljudi, onda svi zapravo znamo zašto radimo ovu emisiju."

Show''Ljubav je na selu'' gledajte od ponedjeljka, 9. rujna na RTL-u, a 24 sata ranije pogledajte na platformi Voyo bez reklama!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Anita Martinović otkrila koliko zna o ljubav je na selu'