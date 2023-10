''Od danas kreću iznenađenja koja će trajati pa će vjerojatno same odustajati'', najavio je Ante. "Ljubav je na selu" gledajte na RTL-u i platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

''Možda pravi listu prioriteta koja će se najbolje snaći u kuhinji'', kazala je Lena.

A na Mijinoj farmi farmer je i dalje najviše pažnje poklanjao Brankici, koju je ovaj put masirao. Katica je sve gledala s distance, no poručila je kako nije ljubomorna.

''Smeta joj konkurencija, ona bi htjela pod svaku cijenu da budem njen'', kazao je Mijo.

Ivan je svoje Tihanu, Samantu i Gabi odveo u Lonjsko polje, a na promatračnici farmer je ipak najviše vremena proveo sa Samantom u zagrljaju.

''To je više zbog toga jer se ona njemu servira na pladnju'', bila je mišljenja Tihana, a s njom se složila i Gabrijela, što je razljutilo Samantu jer je mislila da je Gabi na njezinoj strani.

''Vjerujem da ima kemije i da će tu biti još nešto'', zaključio je farmer, dok je Samanta ipak dodala kako joj se sve ipak malo prebrzo odvija.

Stjepan je svoje dame poveo u grad na kremšnite, a tijekom vožnje im je opisivao sve znamenitosti, što je Blanka smatrala izrazito dosadnim.

''Kad smo šetali gradom, on se osjećao kao pjetlić koji vodi svoje koke'', opisala je Bahra.

A na Brankovom imanju, Ruža i Jadranka konačno su se raspakirale, a Riva i Smilja trudile su se biti dobre domaćice.

''U kuhinji će od sutra biti Smilja, i što vam ona kaže, vi ćete izvršavati njezina naređenja. Bez obzira što ona kaže, vi ćete to učiniti'', obznanio je Branko.

''Nismo mi u vojsci da imamo neka stroga pravila i režim'', Jadranka se pobunila.

Na Pelješcu je konačno stiglo vrijeme za čišćenje ribe, a Klara ga je odmah upozorila da to radi prvi put.

''Lena je najbolje očistila ribu', poručio je farmer oduševljenoj kandidatkinji. Na drugom mjestu je bila Milena, a na trećem Klara.

''I još nešto, nema nagrade'', poručio im je farmer, a cure su shvatile da ih je nasamario.

Mijo je svoje dame poveo na bazen: ''Da vidim kako plivaju!''.

Farmer i Brankica ljubili su se već po dolasku, a Katica je bila vidno ljubomorna.

Katica je priznala da ne zna plivati, a Mijo je odmah prikočio u pomoć, no ipak je komentirao: ''Ona koristi svaku priliku da mi se približi. Ali ne želim joj davati lažnu nadu jer ne planiram baš s njom... Ona svaki moj poljubac s Brankom shvaća kao provokaciju, ona je zaljubljena u mene''.

A za svoje dame farmer Branko je pripremio tulum uz ples i pjesmu, a nije trebalo dugo da mu se sve pridruže i veselo zapjevaju pa je zabava potrajala duboko u noć.

''Kad je Jadranka zapjevala, to me iznenadilo. Jedno priča, i onda te iznenadi, napravi ono čemu se ne bismo nadali'', komentirala je Riva.

Rade je svoje dame nakon cijelog dana odsustva ugostio u svojoj konobi, a svojim ih je dolaskom iznenadila i Amra.

''Preuzbuđena sam, zanima me kako će reagirati'', Amra je komentirala, ''Došla sam te upoznati. Ja sam žena-kraljica, a vi ste to tražili''.

Radoslava je zanimalo odakle stiže i koje su joj vrline, a ona mu je još jednom pojasnila kako je najbitnije da je ona kraljica te da voli modu, haljine i provode.

''Prezgodan je. Jedva čekam da ga zagrlim kao žena'', poručila je.

Amru je zanimalo je li romantičan i što voli u krevetu, pa je krenula s rešetanjem, a Rade se vješto pokušao izvući od odgovora.

''Ne možeš negdje doći, čovjeka vidiš prvi put i onda ga izrešetaš o tim stvarima'', šokirane su bile ostale Radine dame.

''Samo ti potpišeš meni svoje imanje i ja sam tvoja žena'', nastavila je s podbadanjima Amra, a farmer ju je poželio malo bolje upoznati nasamo pa ju je poveo u romantičnu šetnju.

''Ma nisam ljubomorna, ja sam inače žena koja je cijepljena protiv ljubomore'', poručila je Ines.

A što nosi novi dan na farmama, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati u novoj epizodi showa 'Ljubav je na selu'.