Dolaskom mlade Amre na imanje farmera Radoslava, atmosfera je svakako podignuta na višu razinu. Iako je Amra priznala kako se slaže sa ostalim kandidatkinjama, ostale djevojke koje se bore za srce Radoslava nisu toliko entuzijastične po pitanju Amrinog društva.

"Cure su mi čista desetka. Super su. Sa mnom su predobre. Znači, nemam ništa protiv njih", rekla je Amra, a ono što je kandidatkinje zasmetalo je upravo njezina izravnost koju je pokazala komentiravši privlačnost koju osjeća prema Radoslavu.

Također, Ines je komentirala i Amrine godine te kako je ona vidno mlađa od Radoslava, a spomenula je i kako joj Ines može biti majka na što je Amra itekako odvratila.

"Pa možda se to Ines ne sviđa, ali ja bih rekla to ovako. Svatko ima svoj život i ja sam punoljetna osoba pa ako hoću dečka od 18 godina ili nekog djeda od 70 godina, to je moj život.

Meni da se čak svidi i netko od 70 godina, procijenit ću je li za mene i ako je, onda ću se upustiti u vezu s njim", rekla je Amra.

Amri nikako joj nije jasno to čuđenje djevojaka koje s njom dijele prostor na Radoslavovom imanju, pa tako ni manjak želje za čišćenjem koje je primjetila kod djevojaka.

Napomenula je kako voli da joj svjetlost obasjava lice dok ispija svoju jutarnju šalicu kave pa se iz tog razloga potrudila očistiti prozore, dok djevojke pak nisu bile pretjerano zainteresirane za tu radnju.

Amra se osvrnula i na sveukupni dojam o Radoslavu i imanju te je napomenula kako je imanje prekrasno i cijeni njegov trud koji je bio potreban za njega, dok je za Radoslava kao osobu zaključila kako on puno viče i želi da mu žene ugađaju, ali on to istodobno ne uzvraća.

