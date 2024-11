Amra iz 'Ljubav je na selu' je našla dečka: 'On je baš onakav kakvog sam tražila'

Amra, bivša kandidatkinja farmera Ivice u showu "Ljubav je na selu", prva je napustila emisiju zbog nesuglasica s njim. Nakon završetka showa za RTL.hr otkrila je da je u vezi i da je zaljubljena.

"Upoznali smo se na malo čudan način, ali za sada sam zadovoljna", rekla je Amra, dodajući da se uvijek trudi ostati realna. "Ne vjerujem u bajke, ali sretna sam. Koliko će to trajati, ne znam", rekla je.

Foto: RTL

Amra je ispričala što ju je privuklo kod partnera.

"Sviđa mi se što je visok i u potpunosti je ono što tražim. Ne bih baš previše govorila o njemu, ali čini sve da bih bila zadovoljna i podržava me. On je jako vrijedan i nježan. Možda drugima ulijeva malo straha, ali prema meni je baš onakav kakvog sam tražila. Pruža mi sve i štiti me", ispričala je za RTL.hr.

Otkrila je i nekoliko detalja o njemu. "Iz Hrvatske je, iz Osijeka i ima 34 godine", rekla je Amra.

Zbog obaveza na fakultetu mora usklađivati ljubavni i akademski život.

"Studiram pravo pa nemam baš vremena. Ubrzo polažem ispite", poručila je za RTL.hr.

