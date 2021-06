Bijeg od gradske žege uz kombinaciju izleta i odličnog zabavnog i kulturnog programa u prekrasnom atriju baroknog dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u Gupčevom kraju. Zvuči kao bajka, no upravo ta bajka nalazi se iza leđa Medvednice i nudi se na dlanu. Izaberite svoj dan i uputite Gupčevim stazama koji uz povijesne bitke nudi odličan ljetni odmor i bogati kulturni program.

Puno je dobrih razloga za posjet u Gupčevom kraju, a u ljetnim mjesecima je to zasigurno manifestacija „Ljeto u dvorcu Oršić“ sa izvrsnim gastro delicijama koje nude okolni tradicijski restorani i potpunom relaksacijom na zagorskoj zelenoj rivijeri. Dodamo li još uz to i bogati kulturno zabavni program, dobit ćemo savršenu ideju za odličan vikend!

U dvorcu Oršić - Muzeju seljačkih buna, Gornja Stubica i ove godine održat će se nova sezona glazbeno – scenskog festivala „Ljeto u dvorcu Oršić 2021." i to u razdoblju od 25. lipnja do 21. srpnja. Festival sa sadržajnom raznolikošću i kvalitetom programa ukomponiran sa odličnom gastro ponudom te kupanju na bazenima okolnih Termi zasigurno su pun pogodak za sve što vam treba za jedan nezaboravan izlet!

Dvorac Orsic

OVOGODIŠNJI PROGRAM:

25.6. petak

OTVORENJE LJETA U DVORCU ORŠIĆ

21:00 KAZALIŠNA PREDSTAVA „HULIGAN“ - suradnja s GFUK-om

REDATELJ: Paško Vuksović

GLUMCI: Matija Šakoronja

ULAZ SLOBODAN

Tribine, sjever, utakmica, galama, a zatim i tučnjava. Nažalost, ovakav scenarij ponavlja se sve češće, a riječ navijač postaje sinonim za huligana. Zrks je jedan takav tip. Mlad, navijač, devijantan. Izgleda arogantno i samodopadno. A zapravo? Zapravo je Zrks nesiguran. Zrks se skriva. Je li Zrks uistinu huligan i koji će put odrastanja morati prijeći, možete provjeriti na ovogodišnjem Ljetu u dvorcu Oršić i to u petak 25.6. Mlad i talentiran zagorski glumac, oroslavčanin Matija Šakoronja dobitnik je Nagrade hrvatskog glumišta i po prvi će puta zaigrati u svom rodnom Zagorju. Veselimo se!

2.7. petak



21:15 LJETNO KINO NA OTVORENOM – film: IZAZIVAČ: LE MANS ’66. (FORD v FERRARI)

REDATELJ: James Mangold

ŽANR: akcijski, biografija, drama

GODINA: 2019

DRŽAVA: SAD

ULOGE: Matt Damon i Christian Bale

TRAJANJE FILMA: 152 min

CIJENA ULAZNICE: 20,00 kn

Film snimljen prema istinitom događaju o trostrukoj pobjedi Forda s modelom GT40 1966. godine, nakon šestogodišnje dominacije Ferrarija na čuvenoj utrci izdržljivosti 24 sata Le Mansa. Matt Damon je u ulozi konstruktora Carrolla Shelbyja, a Christian Bale je u ulozi vozača Kena Milesa, koji su s trkaćim modelom GT40 stvorili sve preduvjete za Fordov trijumf na legendarnoj francuskoj pisti. Film je dobio 2 Oscara i to za najbolju montažu i najbolju montažu zvuka.

Film Bohemian Rhapsody u dvorcu Oršić

3.7. subota

21:00 GLAZBENI KONCERT „VANNA“

CIJENA ULAZNICE PRETPRODAJA: 40,00 kn

(suvenirnica Muzeja seljačkih buna - dvorac Oršić, Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Pivnica Punkt Beer House - Mokrice, Oroslavje i Turistički ured TZP Gupčev kraj, ured u Hotelu Termi Jezerčica)

CIJENA ULAZNICE NA DAN KONCERTA:50,00 kn

(sat vremena prije koncerta)

Ivana Vrdoljak Vanna prve je pjesme počela stvarati sredinom devedesetih još kao članica i glavna pjevačica zagrebačkog dance sastava ET - "Electro team". Od 1998. Vanna se posvećuje solo karijeri. Godine 2001. predstavljala je Hrvatsku na Euroviziji u danskom Kopenhagenu na kojem je osvojila deseto mjesto. Vanna je dobitnica mnogobrojnih nagrada Porin, a najnoviji je Porin sa ovogodišnje 28. dodjele i to za najbolju žensku vokalnu izvedbu s pjesmom 'Puna memorija'. Vannu je publika imala prilike gledati u koncertnim dovranama, no kulise baroknog izdanja Dvorca Oršić uz poseban ambijent zasigurno je prava poslastica sa kojom mnogi posjetitelji mogu zaokružiti svoj izlet Gupčevom kraju!

9.7. petak

21:00 GLAZBENI KONCERT „PAVEL“

CIJENA ULAZNICE PRETPRODAJA: 40,00 kn

(suvenirnica Muzeja seljačkih buna - dvorac Oršić, Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Pivnica Punkt Beer House - Mokrice, Oroslavje i Turistički ured TZP Gupčev kraj, ured u Hotelu Termi Jezerčica)

CIJENA ULAZNICE NA DAN KONCERTA:50,00 kn

(sat vremena prije koncerta)

Grupa Pavel osnovana je 2007. godine. Brzo su osvojili publiku i glazbene kritičare. Pjevaju o životnim i ljubavnim stvarima. Grupa broji čak osam članova koje predvodi Aljoša Šerić. Briljirali su na ovogodišnjoj 28. dodjeli glazbene nagrade Porin gdje su osvojili čak 4 Porina. Njihov album 'Ennui' proglašen je albumom godine, ali i najboljim albumom pop glazbe. Osvojili su Porina za najbolje likovno oblikovanje za album 'Ennui', dok je suradnja Pavela i Tedija Spalata osvojila Porin za najbolju vokalnu suradnju na pjesmi 'Ne daj na nas'. Pavel u atriju dvorca Oršić zasigurno će biti poseban glazbeni doživljaj.

10.7. subota

21:00 PREDSTAVA „UVIJEK ĆE NAM OSTATI LJUBAV“

TEKST: Miloš Radović

REŽIJA: Dario Harjaček

PRODUKCIJA: Teatar Rugantino

ULOGE: Jelena Miholjević i Dražen Čuček

CIJENA ULAZNICE PRETPRODAJA: 40,00 kn

(suvenirnica Muzeja seljačkih buna - dvorac Oršić, Pučko otvoreno učilište Donja Stubica, Pivnica Punkt Beer House - Mokrice, Oroslavje i Turistički ured TZP Gupčev kraj, ured u Hotelu Termi Jezerčica)

CIJENA ULAZNICE NA DAN PREDSTAVE:50,00 kn

(sat vremena prije predstave)

Nježna je i pomalo uznemirujuća komedija o metamorfozama ljubavi u kojoj se propituje zajedništvo dvoje ljudi koje u trenucima krize i nerazumijevanja, razdvajanja i mirenja, može održati samo ljubav. Istovremeno to je i smiješna i tužna priča o braku. Duhovit, ciničan i pronicljiv tekst koji se sjajno poigrava muško-ženskim odnosima, otvorio je prostor jednoj sumanutoj scenskoj igri u kojoj se dotiču sva ona ključna mjesta koja povezuju i razdvajaju bračne partnere - sve radosti, sve traume, sve nedoumice i neizbježni tektonski poremećaji koje brak nosi sa sobom. S jedne strane autor stavlja inertnog, šarmantnog, neuhvatljivog sredovječnog sveučilišnog profesora Medu čija će pozicija biti vječito izbjegavanje odgovornosti i duboko cinično gledanje na sve što je ljudsko, dok mu s druge strane suprotstavlja veselu i prpošnu, životu i običajima bližu ženu - Jelenu koja zagazivši duboko u svoje četrdesete čvrsto odlučuje razbiti monotoniju njihove dugogodišnje veze brakom. Medu hvata paničan strah od promjena koje će uslijediti pa predlaže da isprobaju brak u posljednjih pet minuta koje su im preostale do potpisivanja bračnog ugovora. Tako su kazališnom čarolijom lica u komadu dobila mogućnost da u pet minuta pred vjenčanje dožive, izmaštaju, zaigraju, predvide ili odsanjaju svoje buduće zajedničke godine.



21.7. srijeda

21:00 Glazbeni koncert „ETHNO CROATIA“

ULAZ SLOBODAN

Ethno Croatia je projekt Hrvatske glazbene mladeži koja u Grožnjanu okuplja mlade glazbenike cijeloga svijeta koji se druže i jedni od drugih uče o glazbi iz zemalja iz kojih dolaze. Ovaj međunarodni kamp tokom srpnja okuplja mlade glazbenike od Belgije, Danske, Hrvatske, Švedske, Estonije, Zimbabvea, Španjolske, Finske, Jordana, Čilea do Engleske i ostalih zemalja.

Kao i svake godine ekipa Gupčevog kraja potrudila se da uz prirodne ljepote, ponudi i raznovrsni kulturno-glazbeni program, a na vama je da izaberete svoj dan i uz kupanje, odlične zagorske delicije, gledanje u prekrasno zelenilo, zaokružite vikend koncertom, predstavom ili festivalom. Izbor je na vama, a ponuda tik iza leđa naše Medvednice!

Doživi zelenilo Gupčevog kraja, smanji stres, OPUSTI SE, ZASLUŽIO SI!