Lil Nas X u petak je objavio svoj prvi cijeli album, Montero, nakon vrlo zabavne promidžbene kampanje u kojoj je mladi umjetnik više puta nosio protetski trudnički trbuh uoči "rođenja" albuma.

No, on je na drugačiji način odlučio proslaviti izlazak prvog albuma. U subotu navečer je na svojem Twitter i Instagram profilu upitao svoje pratitelje jesu li već emitirali album i pritom podijelio golu fotografiju sebe.

Uostalom, spot za najnoviji singl s albuma, That's What I Want, bio je vjerojatno njegov seksualno najprovokativniji do sada. U tome spotu prikazuje ga se kao gay nogometaša koji je nakon utakmice imao seks s jednim od svojih suigrača u svlačionici.

Videospot se može lako protumačiti kao izjava o homofobiji u sportu koja drži toliko gay sportaša zatvorenima.