Želja za pomaganjem i snažan osjećaj empatije prema ljudima koji su morali napustiti svoje domove potaknuli su zagrebački Lions klub Slavoljub Penkala, Lidiju Bačić Lille i Bornu Šercara na organizaciju donatorskog događanja kojim će se prikupiti pomoć za prve ukrajinske bebe u Hrvatskoj.

Sva prikupljena sredstva bit će donirana izravno obiteljima kako bi im se olakšala financijska situacija u prvim mjesecima života prinova rođenih u izbjeglištvu. Obitelji kojima je namijenjena donacija nalaze se u izbjeglištvu u Hrvatskoj, smještene su na području Ličko senjske županije gdje o njima skrbi Hrvatski Crveni križ. Jedna je obitelj već dobila prinovu, a druga je vrlo uskoro očekuje.

Zanimljiv i nesvakidašnji nastup naše popularne pjevačice Lidije Bačić Lille i jednog od najboljih hrvatskih jazz glazbenika Borne Šercara, uz pratnju Viktora Lipića na klaviru i Zvonimira Šestaka na kontrabasu, održat će se u utorak 14.6. na novoj lokaciji poznate zagrebačke pivovare The Garden Brewery, u Slavonskoj aveniji 26/1, s početkom u 20 sati

'Situacija u Ukrajini je nažalost realnost'

Tom će prigodom Lille pokazati svoje vokalne kvalitete izvodeći jazz obrade popularnih svjetskih i domaćih hitova, poput Smooth Operator, Fly Me to The Moon i Moj lipi anđele, a posebna zanimljivost bit će poslušati Lidijine balade u jazz aranžmanima Borne Šercara.

"Situacija u kojoj se danas nalaze ljudi iz Ukrajine koji su morali pobjeći iz svojih domova donedavno se činila nezamislivom, ali je ona nažalost danas realnost. Veselim se što ću zajedničkim nastupom s Bornom, sjajnim glazbenikom, pomoći ukrajinskim obiteljima u Hrvatskoj, posebice što smo pronašli obitelji s bebama. Osmislili smo zanimljiv repertoar, sigurna sam da će ova glazbena večer biti izniman događaj. Hvala Lions klubu Slavoljub Penkala na ovoj inicijativi i pozivam sve svoje fanove da podrže akciju kupnjom ulaznice", najavila je Lidija Bačić ovo događanje.

Borna Šercar, nagrađivani bubnjar i udaraljkaš, poznat je već po kombiniranju različitih glazbenih stilova, posebice kroz svoj projekt Jazziana Croatica, u kojem izvodi svoje autorske kompozicije inspirirane hrvatskom klasičnom i etno glazbenom baštinom.

"Odmah mi se svidjela ideja da ponovno napravimo nešto neobično, na prvi pogled neočekivanu glazbenu kombinaciju. Međutim, kao što se to već pokazalo kroz moje ostale projekte, publika izvrsno prihvaća kombinaciju jazza s nekim drugim žanrovima i siguran sam da će i ovaj put biti tako. Uz to, kupnjom ulaznice čini se dobro djelo – ima li bolje pozivnice?", pozvao je Borna Šercar na sudjelovanje u akciji.

Ulaznice po cijeni od 200 kuna, koje osim atraktivnog nastupa uključuju i po dva gratis Garden lager piva, mogu se kupiti putem sustava Croatia Tickets.

Sav prihod od ulaznica, nakon pokrivanja osnovnih organizacijskih troškova, uplatit će se izravno obiteljima smještenim u Hrvatskoj.